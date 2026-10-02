Bit Pazarından 101 Liraya Aldığı Heykeli 40 Yıl Evinde Süs Diye Tuttu: Gerçek Değeri Ortaya Çıktı

Heykel, 11 Aralık 2025'te düzenlenen 'The Asian Fine Art Sale' adlı müzayedede satışa çıktı. Salondaki koleksiyoncuların yanı sıra telefonla ve çevrim içi platformlar üzerinden de çok sayıda teklif geldi. Uluslararası ilginin yoğun olduğu açık artırmanın sonunda eser, 2 milyon 437 bin 500 İsveç kronuna (yaklaşık 224 bin euro) alıcı buldu. Bu tutar Türk lirasıyla 12 milyonun üzerine karşılık geliyor.

Müzayede evine göre heykeli değerli kılan; kumaş kıvrımlarındaki incelik, özenle işlenmiş detaylar ve alışılmadık derecede zengin altın kaplama. Bu özellikler eseri, Ming sarayının imparatorluk atölyelerinde ustalıkla üretilmiş küçük bir heykel grubunun içine yerleştiriyor.

Benzer eserler daha önce dünyanın önde gelen müzayede evlerinde satıldı ve British Museum gibi kurumların koleksiyonlarında sergileniyor. Bu nitelikte bir parçanın özel bir evden çıkması ise oldukça nadir görülen bir durum.

Stockholms Auktionsverk'in Asya sanatı uzmanı Elisabet Fellbom, bu kalitede bir eserin İsveç'te özel bir koleksiyonda ortaya çıkmasının hem olağanüstü hem de son derece alışılmadık olduğunu söyledi. Fellbom, heykelin 15. yüzyıl Budist metal işçiliğinin seçkin bir örneği olduğunu belirterek eserin kültür tarihindeki hak ettiği yere kavuştuğunu ifade etti.