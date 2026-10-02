Bit Pazarından 101 Liraya Aldığı Heykeli 40 Yıl Evinde Süs Diye Tuttu: Gerçek Değeri Ortaya Çıktı
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İsveç'te bir kişi, 1980'lerde Uppsala'daki bir bit pazarından 20 kronun biraz üzerinde, bugünün parasıyla yaklaşık 101 liraya küçük bir Buda heykeli satın aldı. Heykel kırk yıla yakın bir süre evde sıradan bir süs eşyası olarak durdu. Sahibi eserin geçmişini merak edip bir müzayede evine başvurduğunda ise uzmanlar bambaşka bir gerçekle karşılaştı. Altın kaplamalı bronz heykel, Stockholm'deki açık artırmada yoğun bir teklif yarışına sahne oldu.
Kaynak: Stockholms Auktionsverk
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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