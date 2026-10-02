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Bit Pazarından 101 Liraya Aldığı Heykeli 40 Yıl Evinde Süs Diye Tuttu: Gerçek Değeri Ortaya Çıktı

Bit Pazarından 101 Liraya Aldığı Heykeli 40 Yıl Evinde Süs Diye Tuttu: Gerçek Değeri Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 09:55
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İsveç'te bir kişi, 1980'lerde Uppsala'daki bir bit pazarından 20 kronun biraz üzerinde, bugünün parasıyla yaklaşık 101 liraya küçük bir Buda heykeli satın aldı. Heykel kırk yıla yakın bir süre evde sıradan bir süs eşyası olarak durdu. Sahibi eserin geçmişini merak edip bir müzayede evine başvurduğunda ise uzmanlar bambaşka bir gerçekle karşılaştı. Altın kaplamalı bronz heykel, Stockholm'deki açık artırmada yoğun bir teklif yarışına sahne oldu.

Kaynak: Stockholms Auktionsverk

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Bit pazarından alınan heykelin 600 yıllık bir Ming eseri olduğu anlaşıldı

Bit pazarından alınan heykelin 600 yıllık bir Ming eseri olduğu anlaşıldı

Heykelin sahibi, eseri yıllar önce Uppsala'daki bir bit pazarında görüp almıştı. 18 santimetreyi biraz aşan boyuyla göze batmayan heykel, evin bir köşesinde dekorasyon objesi olarak yerini aldı ve uzun süre kimsenin dikkatini çekmedi.

Sahibi bir gün heykelin aslında ne olduğunu öğrenmek için İsveç'in köklü müzayede evlerinden Stockholms Auktionsverk'e başvurdu. Asya sanatı uzmanları incelemeye başladığında, karşılarındaki parçanın sıradan bir hediyelik eşya olmadığını kısa sürede anladı.

Yapılan değerlendirmeye göre altın kaplamalı bronzdan dökülen heykel, Çin'de Ming Hanedanı'nın Yongle döneminde (1403-1424) üretilmişti. Eser, Budizm'in kurucusu kabul edilen Şakyamuni Buda'yı, Budist ikonografisinin en temel motiflerinden birinde, nilüfer kaidenin üzerinde bağdaş kurmuş halde tasvir ediyor.

Telefon ve internetten gelen tekliflerle fiyat 2,4 milyon krona çıktı

Telefon ve internetten gelen tekliflerle fiyat 2,4 milyon krona çıktı

Heykel, 11 Aralık 2025'te düzenlenen 'The Asian Fine Art Sale' adlı müzayedede satışa çıktı. Salondaki koleksiyoncuların yanı sıra telefonla ve çevrim içi platformlar üzerinden de çok sayıda teklif geldi. Uluslararası ilginin yoğun olduğu açık artırmanın sonunda eser, 2 milyon 437 bin 500 İsveç kronuna (yaklaşık 224 bin euro) alıcı buldu. Bu tutar Türk lirasıyla 12 milyonun üzerine karşılık geliyor.

Müzayede evine göre heykeli değerli kılan; kumaş kıvrımlarındaki incelik, özenle işlenmiş detaylar ve alışılmadık derecede zengin altın kaplama. Bu özellikler eseri, Ming sarayının imparatorluk atölyelerinde ustalıkla üretilmiş küçük bir heykel grubunun içine yerleştiriyor.

Benzer eserler daha önce dünyanın önde gelen müzayede evlerinde satıldı ve British Museum gibi kurumların koleksiyonlarında sergileniyor. Bu nitelikte bir parçanın özel bir evden çıkması ise oldukça nadir görülen bir durum.

Stockholms Auktionsverk'in Asya sanatı uzmanı Elisabet Fellbom, bu kalitede bir eserin İsveç'te özel bir koleksiyonda ortaya çıkmasının hem olağanüstü hem de son derece alışılmadık olduğunu söyledi. Fellbom, heykelin 15. yüzyıl Budist metal işçiliğinin seçkin bir örneği olduğunu belirterek eserin kültür tarihindeki hak ettiği yere kavuştuğunu ifade etti.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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