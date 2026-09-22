Bit Pazarından 730 Liraya Aldığı Kolyeyi Yıllarca Taktı: Gerçek 13 Milyon Lira Çıktı

Norma Ifill, 2005 yılında New York'un Brooklyn semtindeki bir bit pazarını gezerken tezgahlardan birinde ilginç bir kolyeye takıldı. Kolyenin üzerindeki düzensiz gümüş tel örgüsünü beğenen Ifill, satıcıya sadece 15 dolar (yaklaşık 730 TL) ödeyerek parçayı satın aldı.

Kolyeyi 'oldukça kabile esintili' bulduğunu anlatan Ifill, ilerleyen yıllarda parçayı birkaç kez taktığını ve her seferinde çevresindekilerden övgü topladığını söyledi. Buna rağmen kolyeyi özel bir mücevher kutusunda sakladı; çünkü taşıdığı gerçek değerden tamamen habersizdi.

Philadelphia'da yaşayan Ifill, sıradan bir takı sandığı bu parçanın aslında sanat tarihinin izini süren bir eser olduğunu ancak yıllar sonra anlayacaktı.