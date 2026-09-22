Bit Pazarından 730 Liraya Aldığı Kolyeyi Yıllarca Taktı: Gerçek 13 Milyon Lira Çıktı
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Philadelphia'da yaşayan Norma Ifill, 2005 yılında New York'un Brooklyn semtindeki bir bit pazarında tesadüfen gördüğü tuhaf bir kolyeyi sadece 15 dolara (yaklaşık 730 TL) satın aldı. Sadece görünüşünü beğendiği için aldığı bu parçayı yıllarca sıradan bir aksesuar sanan Ifill, gerçeği ancak yıllar sonra bir müze ziyaretinde öğrendi. Kolyenin, 20. yüzyılın en önemli heykeltıraşlarından Alexander Calder'a ait kayıp bir eser olduğu ortaya çıktı. Yıllarca boynunda taşıdığı bu 'ucuz' kolye, Christie's müzayedesinde 267.750 dolara (yaklaşık 13 milyon TL) alıcı buldu.
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Sadece görünüşünü beğendiği için aldığı kolyeyi yıllarca sıradan taktı
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Müzedeki sergiyi gezerken kendi kolyesiyle aynı imzayı taşıyan parçaları fark etti
730 liralık kolye müzayedede tahminlerin üzerinde alıcı buldu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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