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Bit Pazarından 730 Liraya Aldığı Kolyeyi Yıllarca Taktı: Gerçek 13 Milyon Lira Çıktı

Bit Pazarından 730 Liraya Aldığı Kolyeyi Yıllarca Taktı: Gerçek 13 Milyon Lira Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 17:55
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Philadelphia'da yaşayan Norma Ifill, 2005 yılında New York'un Brooklyn semtindeki bir bit pazarında tesadüfen gördüğü tuhaf bir kolyeyi sadece 15 dolara (yaklaşık 730 TL) satın aldı. Sadece görünüşünü beğendiği için aldığı bu parçayı yıllarca sıradan bir aksesuar sanan Ifill, gerçeği ancak yıllar sonra bir müze ziyaretinde öğrendi. Kolyenin, 20. yüzyılın en önemli heykeltıraşlarından Alexander Calder'a ait kayıp bir eser olduğu ortaya çıktı. Yıllarca boynunda taşıdığı bu 'ucuz' kolye, Christie's müzayedesinde 267.750 dolara (yaklaşık 13 milyon TL) alıcı buldu.

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Sadece görünüşünü beğendiği için aldığı kolyeyi yıllarca sıradan taktı

Sadece görünüşünü beğendiği için aldığı kolyeyi yıllarca sıradan taktı

Norma Ifill, 2005 yılında New York'un Brooklyn semtindeki bir bit pazarını gezerken tezgahlardan birinde ilginç bir kolyeye takıldı. Kolyenin üzerindeki düzensiz gümüş tel örgüsünü beğenen Ifill, satıcıya sadece 15 dolar (yaklaşık 730 TL) ödeyerek parçayı satın aldı.

Kolyeyi 'oldukça kabile esintili' bulduğunu anlatan Ifill, ilerleyen yıllarda parçayı birkaç kez taktığını ve her seferinde çevresindekilerden övgü topladığını söyledi. Buna rağmen kolyeyi özel bir mücevher kutusunda sakladı; çünkü taşıdığı gerçek değerden tamamen habersizdi.

Philadelphia'da yaşayan Ifill, sıradan bir takı sandığı bu parçanın aslında sanat tarihinin izini süren bir eser olduğunu ancak yıllar sonra anlayacaktı.

Müzedeki sergiyi gezerken kendi kolyesiyle aynı imzayı taşıyan parçaları fark etti

Müzedeki sergiyi gezerken kendi kolyesiyle aynı imzayı taşıyan parçaları fark etti

Ifill, 2008 yılında Philadelphia Sanat Müzesi'nde düzenlenen bir Alexander Calder mücevher sergisini gezerken vitrindeki parçalarla boynundaki kolye arasındaki çarpıcı benzerliği fark etti. Sergiyi dolaşırken duraksayan Ifill, kolyesinin de aynı sanatçının elinden çıkmış olabileceğinden şüphelendi.

Bir müze görevlisinin yönlendirmesiyle New York'taki Calder Vakfı'na başvuran Ifill, kolyenin incelenmesini istedi. Uzmanların yaptığı detaylı inceleme sonucunda parçanın, Calder'ın 1940 civarında gümüş tel ve kordondan ürettiği, uzun süredir kayıp kabul edilen 'İsimsiz (Kolye)' adlı orijinal çalışması olduğu resmen doğrulandı.

Kinetik heykelleriyle 20. yüzyıl sanatına damga vuran Calder, kariyeri boyunca binin üzerinde özgün takı tasarladı; bu parçaların büyük bölümü bugün müze koleksiyonlarında sergileniyor.

730 liralık kolye müzayedede tahminlerin üzerinde alıcı buldu

730 liralık kolye müzayedede tahminlerin üzerinde alıcı buldu

Kimliği doğrulanan kolye, Christie's müzayede evinin New York'ta düzenlediği 'Savaş Sonrası ve Çağdaş Sanat' satışına lot 107 olarak dahil edildi. Eser için 200.000 ile 300.000 dolar arasında bir tahmini satış bedeli belirlendi.

Açık artırma sonunda alıcı komisyonuyla birlikte 267.750 dolara, yaklaşık 13 milyon liraya satılan kolye, tahmini bedelin üst sınırına yakın bir fiyatla el değiştirdi. Kolyenin, 'Avrupa Ticareti' kaydıyla bir koleksiyoner adına hareket eden bir galeri veya tüccar tarafından satın alındığı bildirildi.

15 dolarlık bir bit pazarı alışverişiyle başlayan hikaye, Ifill için beklenmedik bir servete dönüşürken, sanat dünyasında da unutulmuş bir Calder eserinin yeniden gün yüzüne çıkmasını sağladı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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