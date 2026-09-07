Bit Pazarından Alınan Eşya 85 Bin Dolarlık Nadir Bir Keşif Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://nypost.com/2026/09/05/lifesty...
Bit pazarında yaklaşık 67 dolara satılan eski bir “tilki başı”, yıllar sonra bambaşka bir hikâyenin parçası çıktı. İngiliz koleksiyoncu James Cranfield, müzayedede gördüğü parçanın aslında nesli tükenmiş Tasmanya kaplanına ait olduğunu fark edince peşine düştü. Yapılan incelemeler şüphesini doğrularken, sıradan bir obje sanılan başın 85 bin dolara satılması da olayın en dikkat çekici kısmı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir koleksiyoncunun müzayede sitesinde gördüğü eski bir “tilki başı”, tahmin ettiğinden çok daha değerli çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cranfield'ın şüphesini doğrulayan ayrıntı ise kafatasındaki dişler oldu.
Parçanın gerçek değerinin anlaşılmasıyla müzayedede işler değişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın