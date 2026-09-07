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Bit Pazarından Alınan Eşya 85 Bin Dolarlık Nadir Bir Keşif Çıktı

Bit Pazarından Alınan Eşya 85 Bin Dolarlık Nadir Bir Keşif Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.09.2026 - 00:11
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Bit pazarında yaklaşık 67 dolara satılan eski bir “tilki başı”, yıllar sonra bambaşka bir hikâyenin parçası çıktı. İngiliz koleksiyoncu James Cranfield, müzayedede gördüğü parçanın aslında nesli tükenmiş Tasmanya kaplanına ait olduğunu fark edince peşine düştü. Yapılan incelemeler şüphesini doğrularken, sıradan bir obje sanılan başın 85 bin dolara satılması da olayın en dikkat çekici kısmı oldu.

Kaynak: https://nypost.com/2026/09/05/lifesty...
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Bir koleksiyoncunun müzayede sitesinde gördüğü eski bir “tilki başı”, tahmin ettiğinden çok daha değerli çıktı.

Bir koleksiyoncunun müzayede sitesinde gördüğü eski bir “tilki başı”, tahmin ettiğinden çok daha değerli çıktı.

James Cranfield, fotoğraflarını incelediği parçanın aslında nesli tükenmiş Tasmanya kaplanına ait olabileceğini fark etti.

Doğal tarih eserleri toplayan Cranfield, özellikle farklı dönemlere ait tahnit edilmiş tilki başlarıyla ilgileniyordu. Karşısına çıkan 19. yüzyıldan kalma baş da ilk bakışta bu koleksiyonun sıradan bir parçası gibi görünüyordu.

Ancak fotoğrafı büyüttüğünde bir şeylerin ters olduğunu düşündü. Cranfield'a göre hayvanın kafası bir tilkiden çok, nesli tükenen thylacine'e yani Tasmanya kaplanına benziyordu.

Fotoğraflar kesin bir cevap vermeyince nişanlısıyla birlikte müzayede evine gitmeye karar verdi. Çifti, parçayı yakından görmek için yaklaşık üç buçuk saatlik bir yolculuk bekliyordu.

Cranfield'ın şüphesini doğrulayan ayrıntı ise kafatasındaki dişler oldu.

Cranfield'ın şüphesini doğrulayan ayrıntı ise kafatasındaki dişler oldu.

Bir tilkinin üst çenesinde altı kesici diş bulunurken incelediği kafatasında sekiz kesici diş vardı. Bu küçük ayrıntı, karşısındaki parçanın aslında bir thylacine olduğunu anlamasını sağladı.

Tasmanya kaplanı olarak da bilinen thylacine, görünüş olarak büyük bir köpeği andıran etçil bir keseliydi. En belirgin özelliği ise sırtındaki koyu renkli çizgilerdi.

Bir zamanlar Avustralya'nın farklı bölgelerinde yaşayan tür, zamanla yalnızca Tasmanya'da kaldı. Avlanma, yaşam alanlarının kaybı ve diğer baskılar nedeniyle sayıları giderek azaldı. Bilinen son thylacine ise 1936 yılında Tasmanya Hayvanat Bahçesi'nde öldü.

Parçanın gerçek değerinin anlaşılmasıyla müzayedede işler değişti.

Parçanın gerçek değerinin anlaşılmasıyla müzayedede işler değişti.

Cranfield, sonunda tahnit edilmiş başı 85 bin dolara satın aldı. Üstelik bu fiyatın üzerine 13 bin 500 doların üzerinde de ek ücret ödedi.

Yine de Cranfield'ın aklında bir soru vardı: Ya yanılıyorsa?

On binlerce dolar ödeyerek sıradan bir tilki başı satın almış olma ihtimalini ortadan kaldırmak için parçayı X-ray ve bilgisayarlı tomografi taramasından geçirdi.

Sonuç, tahmininden de iyiydi. İncelemeler hem başın gerçekten bir thylacine'e ait olduğunu doğruladı hem de tahnit işleminin içinde son derece iyi korunmuş bir kafatası bulunduğunu ortaya çıkardı.

Cranfield için bu aynı zamanda büyük bir rahatlama anlamına geliyordu. Çünkü yanılmış olsaydı, 85 bin dolarlık bir tilki başıyla ortada kalacaktı.

Böylesi Bir Parça Çok Nadir

Müzayede evinden Andrew Stowe da parçanın nadirliğine dikkat çekti. Thylacine'e ait kafatası ve kemiklerin replikalarının bile yüksek fiyatlara satıldığını belirten Stowe, İngiltere'de eksiksiz bir örneğin ortaya çıkmasının son derece sıra dışı olduğunu söyledi.

Uluslararası Thylacine Numune Veritabanı'nda yaklaşık 815 thylacine örneği bulunuyor. Bunlar arasında farklı parçalar, preparatlar ve tam gövdeli örnekler yer alıyor. Ancak eksiksiz bir başın bulunması oldukça nadir.

Cranfield ise satın aldığı parçayı yalnızca kişisel koleksiyonunda tutmayı düşünmüyor. Nesli tükenen tür hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlaması için kafatasını araştırmacıların incelemesine açmak istiyor.

Kısacası, bir zamanlar yaklaşık 67 dolara alınan ve eğlenceli görüntüsüyle dikkat çeken “tilki başı”, yıllar sonra 85 bin dolarlık bir bilimsel hazineye dönüştü.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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