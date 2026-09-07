Bit Pazarından Alınan Eşya 85 Bin Dolarlık Nadir Bir Keşif Çıktı

James Cranfield, fotoğraflarını incelediği parçanın aslında nesli tükenmiş Tasmanya kaplanına ait olabileceğini fark etti.

Doğal tarih eserleri toplayan Cranfield, özellikle farklı dönemlere ait tahnit edilmiş tilki başlarıyla ilgileniyordu. Karşısına çıkan 19. yüzyıldan kalma baş da ilk bakışta bu koleksiyonun sıradan bir parçası gibi görünüyordu.

Ancak fotoğrafı büyüttüğünde bir şeylerin ters olduğunu düşündü. Cranfield'a göre hayvanın kafası bir tilkiden çok, nesli tükenen thylacine'e yani Tasmanya kaplanına benziyordu.

Fotoğraflar kesin bir cevap vermeyince nişanlısıyla birlikte müzayede evine gitmeye karar verdi. Çifti, parçayı yakından görmek için yaklaşık üç buçuk saatlik bir yolculuk bekliyordu.