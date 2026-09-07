Nadir Hastalığı Nedeniyle Bebeğine Dokunamayan Anne Yaşadıklarını Anlattı

'Kelebek hastalığı' olarak da bilinen epidermolizis bülloza (EB) nedeniyle bebeğine dokunurken dahi büyük bir endişe yaşadığını söyleyen anne, oğlunun günlük bakımının ne kadar zorlu olduğunu anlattı.

30 yaşındaki Ciara Burnside ve nişanlısı Lewis Archer'ın oğulları Ralph, Mart ayında dünyaya geldi. Ancak doğumdan yalnızca birkaç dakika sonra bebeğin yoğun bakıma alınması gerekti. Ralph'ın ellerinde ve ayaklarında büyük kırmızı lekeler gören Ciara, doğumdan kısa süre sonra bir sorun olduğunu fark etti.

Anne, doğum anlarını 'Parmaklarında ve ayaklarında büyük kırmızı lekeler vardı. Ebe arkadaşımıza 'Ona ne oldu?' diye sorduğumu hatırlıyorum.' sözleriyle anlattı.