Nadir Hastalığı Nedeniyle Bebeğine Dokunamayan Anne Yaşadıklarını Anlattı
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Doğumdan yalnızca birkaç saat sonra bebeğinin vücudunda oluşan yaralarla karşılaşan 30 yaşındaki Ciara Burnside, nadir görülen hastalık nedeniyle oğluna dokunmanın bile ciddi sonuçlara yol açabildiğini anlattı. “Kelebek cilt” olarak da bilinen hastalıkla yaşayan bebeğin bakımı, aile için zorlu bir sürece dönüştü.
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İngiltere'de yaşayan Ciara Burnside, dünyaya geldikten kısa süre sonra vücudunda yaralar ve su toplamaları oluşan bebeğinin nadir bir genetik hastalığa sahip olduğunu öğrendi.
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Ralph'ın vücudunda saatler içinde çok sayıda su toplaması ve yara oluşmaya başladı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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