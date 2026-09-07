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Borçları Yüzünden İstifa Edemeyen Burçlar Belli Oldu

Borçları Yüzünden İstifa Edemeyen Burçlar Belli Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 22:06
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İşinden memnun olmayan herkesin aklından en az bir kez istifa etmek geçmiştir. Ancak bazıları için bu karar, yalnızca işle ilgili olmaktan çıkıp doğrudan maddi bir meseleye dönüşebiliyor. Devam eden kredi ödemeleri, kredi kartı borçları ve aylık masraflar derken istifa etmek bir türlü mümkün olmayabiliyor. Astrolojik yorumlara göre ise finansal güvenceye daha fazla önem veren bazı burçlar, borçları varken işlerinden ayrılmak yerine mevcut düzenlerini korumayı tercih ediyor.

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Boğa

Boğa

Boğa burcu için maddi güvence, iş hayatında alınan kararlarda önemli bir yere sahip. Daha iyi bir iş ihtimali olsa bile düzenli maaştan vazgeçmek kolay olmayabiliyor. Özellikle devam eden kredi, kira veya kredi kartı ödemeleri varsa Boğalar için “Önce borçları bitireyim, sonra bakarız” düşüncesi ağır basabiliyor.

Üstelik konfor alanını kaybetme ihtimali de istifa kararını zorlaştırabiliyor. Sevmediği bir işe uzun süre devam etmesinin nedeni bazen kariyer hırsından çok, düzeninin bozulmasından çekinmesi olabiliyor.

Yengeç

Yengeç

Yengeç burçları için maddi güvence yalnızca kendi ihtiyaçlarıyla sınırlı kalmayabiliyor. Aileye ve yakın çevreye karşı hissedilen sorumluluklar da iş seçiminde belirleyici olabiliyor.

Bu nedenle işinden memnun olmayan bir Yengeç, borçları varken “Bir süre işsiz kalabilirim” düşüncesini kolay kolay göze alamıyor. Maaşın düzenli olması, işin kötü yanlarının önüne geçebiliyor.

Başak

Başak

Başak burçları genellikle hesap kitap konusunda kontrollü hareket eden burçlar arasında gösteriliyor. Harcamaları planlamaya yatkın olmaları, borçlarını da mümkün olduğunca düzenli biçimde kapatmak istemelerine neden olabiliyor.

Tam da bu nedenle istifa kararı onlar için duygusal bir kopuştan çok finansal bir hesaplamaya dönüşebiliyor. “Yeni iş bulmadan ayrılmam” düşüncesi Başak için oldukça tanıdık bir senaryo.

Oğlak

Oğlak burcu için sorumluluk kelimesi başlı başına yeterli olabilir. Kariyer, para ve gelecek planları söz konusu olduğunda risk almak yerine güvenli tarafta kalmayı tercih edebiliyorlar.

Borçları bulunan bir Oğlak, işinden nefret etse bile maaşını bırakmayı kolay kolay göze almayabilir. Önce borçların kapanması, ardından birikim yapılması ve ancak bundan sonra istifa edilmesi gerektiğini düşünebilir.

Terazi

Terazi

erazi burçları söz konusu maddi kararlar olduğunda zaman zaman seçenekler arasında kalabiliyor. Bir yandan mevcut işin stresinden kurtulmak isterken diğer yandan düzenli gelirden vazgeçmenin yaratacağı sonuçları düşünüyor.

Özellikle kredi kartı borçları ve devam eden ödemeler varsa karar daha da zorlaşabiliyor. Sonuç olarak istifa etmek isteyen Terazi, bir süre daha “Şimdilik devam edeyim” diyebiliyor.

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Akrep

Akrep burcu finansal konularda kontrolü kaybetmekten hoşlanmayan burçlardan biri olarak yorumlanıyor. Borçlarının bulunduğu bir dönemde gelir kaynağını tamamen ortadan kaldırmak, onlar açısından büyük bir risk anlamına gelebiliyor.

Bu nedenle iş yerindeki sorunları bir süre daha tolere etmeyi seçebilirler. İstifa etmek yerine alternatif gelir kaynağını garanti altına aldıktan sonra harekete geçmeleri daha olası görülüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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