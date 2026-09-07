Borçları Yüzünden İstifa Edemeyen Burçlar Belli Oldu

Boğa burcu için maddi güvence, iş hayatında alınan kararlarda önemli bir yere sahip. Daha iyi bir iş ihtimali olsa bile düzenli maaştan vazgeçmek kolay olmayabiliyor. Özellikle devam eden kredi, kira veya kredi kartı ödemeleri varsa Boğalar için “Önce borçları bitireyim, sonra bakarız” düşüncesi ağır basabiliyor.

Üstelik konfor alanını kaybetme ihtimali de istifa kararını zorlaştırabiliyor. Sevmediği bir işe uzun süre devam etmesinin nedeni bazen kariyer hırsından çok, düzeninin bozulmasından çekinmesi olabiliyor.