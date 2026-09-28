Türkiye - İtalya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Milli Maç Hangi Kanalda İzlenir?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçına çıkmaya hazırlanıyor. Milli Takım, Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. İki takım daha önce 16 kez karşı karşıya gelmiş ve İtalya 9 galibiyet, Türkiye ise 3 galibiyet almıştı. Maçların 4'ü ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Heyecan dolu maça doğru gerim sayım sürerken maç bilgileri ise merak ediliyor.

Peki, Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek?