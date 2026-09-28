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Türkiye - İtalya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Milli Maç Hangi Kanalda İzlenir?

Türkiye - İtalya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Milli Maç Hangi Kanalda İzlenir?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 16:32
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçına çıkmaya hazırlanıyor. Milli Takım,  Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. İki takım daha önce 16 kez karşı karşıya gelmiş ve İtalya 9 galibiyet, Türkiye ise 3 galibiyet almıştı. Maçların 4'ü ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Heyecan dolu maça doğru gerim sayım sürerken maç bilgileri ise merak ediliyor. 

Peki, Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek?

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Türkiye İtalya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Türkiye İtalya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Türkiye İtalya maçı ile UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi futbolseverlerle buluşacak. İlk hafta mücadelesini Fransa karşısında 1-0 mağlubiyetle tamamlayan Türkiye, ilk haftayı mağlubiyetle kapatan İtalya karşısında rekabet edecek.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1'in 2. hafta mücadelesi kapsamında İtalya - Türkiye karşı karşıya gelecek. Türkiye İtalya maçı, 28 Eylül Pazartesi günü oynanacak.

Türkiye İtalya Maçı Saat Kaçta?

Türkiye İtalya maçı bugün (28 Eylül Pazartesi) oynanacak. Türkiye İtalya maçı saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye İtalya Maçı Hangi Kanalda, Şifreli mi?

Türkiye İtalya Maçı Hangi Kanalda, Şifreli mi?

Türkiye İtalya maçı, ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Milli maç şifresiz olarak tüm TV ekranlarından ve ATV canlı izle üzerinden takip edilebilecek.

Maç, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek.

Türkiye İtalya Muhtemel 11'ler

Türkiye İtalya Muhtemel 11'ler

TÜRKİYE: Altay, Abdülkerim, Merih, Zeki, İsmail, Salih, Ferdi, Oğuz, Arda, Kerem, Barış Alper.

İTALYA: Donnarumma, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Kayode, Doumbia, Tonali, Frattesi, Cambiaghi, Kean, Esposito

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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