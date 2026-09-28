Borsa Güne Sert Düşüşle Başladı: BIST 100 Öğlene Doğru 12.518 Puana Kadar Geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada piyasa bozucu işlemlere karıştığı değerlendirilen kişiler hakkındaki hukuki sürecin devam ettiğini belirterek “Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır” dedi. Fon yatırımcılarının durumuna da değinen Şimşek, “Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz” dedi. Şimşek, gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite başta olmak üzere tedbirlerin süreceğini de bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklu sayısı daha önce 51'e ulaşmış, 45 tüzel kişi ile 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbirleri ise kaldırılmıştı.