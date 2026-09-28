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Borsa Güne Sert Düşüşle Başladı: BIST 100 Öğlene Doğru 12.518 Puana Kadar Geriledi

Borsa Güne Sert Düşüşle Başladı: BIST 100 Öğlene Doğru 12.518 Puana Kadar Geriledi

Mehmet Şimşek Borsa İstanbul
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
28.09.2026 - 17:27
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Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem günü satış baskısıyla açıldı. BIST 100 endeksi cuma gününü küçük bir yükselişle kapatmıştı, pazartesi sabahı ise yüzde 1,62 düşüşle açıldı ve öğlen saatlerine doğru kayıplarını büyüttü. Sektörlerin neredeyse tamamı kırmızıda işlem görürken piyasanın gündeminde fon soruşturmasına ilişkin açıklamalar vardı. 

*Veriler 17.00 itibariyle alınmıştır.

Kaynak - Gazete Oksijen

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Tek kazandıran spor endeksi oldu.

Tek kazandıran spor endeksi oldu.

Cuma gününü yüzde 0,09 yükselişle 12.899,35 puandan kapatan BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe 12.689,87 puandan başladı ve öğlene doğru 12.518 seviyesine kadar indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,59 değer kaybederken holding endeksindeki düşüş yüzde 2,24'e ulaştı. Sektör endeksleri arasında artıda kalan tek kalem yüzde 0,36 ile spor oldu, en sert kayıp ise yüzde 8,41 ile finansal kiralama ve faktoring endeksinde yaşandı. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat da haftaya yüzde 1,46 düşüşle 16.050 puandan başladı.

Şimşek fon soruşturması için konuştu.

Şimşek fon soruşturması için konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada piyasa bozucu işlemlere karıştığı değerlendirilen kişiler hakkındaki hukuki sürecin devam ettiğini belirterek “Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır” dedi. Fon yatırımcılarının durumuna da değinen Şimşek, “Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz” dedi. Şimşek, gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite başta olmak üzere tedbirlerin süreceğini de bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklu sayısı daha önce 51'e ulaşmış, 45 tüzel kişi ile 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbirleri ise kaldırılmıştı.

Dolar güne 48,98 liradan başladı.

Dolar güne 48,98 liradan başladı.

Dolar/TL cuma gününü yüzde 0,13 artışla 48,9562'den tamamlamıştı, bugün bankalararası piyasanın açılışında ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,9800'den işlem gördü. Analistler yurt içinde veri gündeminin bugün sakin geçeceğini belirtirken teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 13.100 puanın direnç, 12.800 ve 12.700 puanın ise destek konumunda olduğunu hatırlattı. Endeks öğle saatlerinde bu iki destek seviyesinin de altında işlem görüyordu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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