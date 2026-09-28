Borsa Güne Sert Düşüşle Başladı: BIST 100 Öğlene Doğru 12.518 Puana Kadar Geriledi
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Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem günü satış baskısıyla açıldı. BIST 100 endeksi cuma gününü küçük bir yükselişle kapatmıştı, pazartesi sabahı ise yüzde 1,62 düşüşle açıldı ve öğlen saatlerine doğru kayıplarını büyüttü. Sektörlerin neredeyse tamamı kırmızıda işlem görürken piyasanın gündeminde fon soruşturmasına ilişkin açıklamalar vardı.
*Veriler 17.00 itibariyle alınmıştır.
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Tek kazandıran spor endeksi oldu.
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Şimşek fon soruşturması için konuştu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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