76 Saniyede Bir Otomobil: Xiaomi'nin 700 Robotlu Fabrikasında İnsan Neredeyse Hiç Görünmüyor
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Pekin'in dışındaki bir otomobil fabrikası, son iki yılda montaj hattını görmek isteyen 300 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Xiaomi'nin 'hiperfabrika' diye anılan tesisinde işi büyük ölçüde robotlar yürütüyor, insanlar ise çoğu zaman sadece izliyor. Tesisin vitrine çıkarılması, Çin ve ABD liderlerinin bu hafta Washington'da bir araya gelmeye hazırlandığı günlere denk geldi.
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Fabrikada insan neredeyse hiç görünmüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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