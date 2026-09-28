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76 Saniyede Bir Otomobil: Xiaomi'nin 700 Robotlu Fabrikasında İnsan Neredeyse Hiç Görünmüyor

76 Saniyede Bir Otomobil: Xiaomi'nin 700 Robotlu Fabrikasında İnsan Neredeyse Hiç Görünmüyor

Çin
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
28.09.2026 - 17:35
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Pekin'in dışındaki bir otomobil fabrikası, son iki yılda montaj hattını görmek isteyen 300 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Xiaomi'nin 'hiperfabrika' diye anılan tesisinde işi büyük ölçüde robotlar yürütüyor, insanlar ise çoğu zaman sadece izliyor. Tesisin vitrine çıkarılması, Çin ve ABD liderlerinin bu hafta Washington'da bir araya gelmeye hazırlandığı günlere denk geldi.

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Fabrikada insan neredeyse hiç görünmüyor.

Fabrikada insan neredeyse hiç görünmüyor.

Pekin merkezine yaklaşık 90 dakika uzaklıktaki tesiste 700 robot çalışıyor ve hattan her 76 saniyede bir yeni otomobil çıkıyor. Endüstriyel robotlar henüz tamamlanmamış elektrikli sedanların etrafında dönüp parlak beyaz gövdeleri boyarken, zeminde dolaşan kompakt insansız taşıyıcılar yollarına çıkan az sayıdaki insanı melodik bir uyarı sesiyle ikaz ediyor. Bu görüntü, Çin'in çeyrek asır önce ekonomik güç olarak yükselişine damga vuran emek yoğun fabrikalardan epey uzakta duruyor. San Diego'da otomotiv sektörüne danışmanlık yapan Michael Dunne tesisteki üretim modelini değerlendirirken “Otomasyon ve robotizasyona tamamen yöneldiler; iş gücünü en aza indirirken verimliliği en üst düzeye çıkarıyorlar. Çin otomotiv sektöründe dünyanın açık ara en gelişmiş fabrikalarını bulabilirsiniz” dedi.

Çin'de otomobil çok daha ucuza çıkıyor.

Çin'de otomobil çok daha ucuza çıkıyor.

Robotların yoğun kullanıldığı Çin'deki otomobil fabrikaları, araçları ABD ya da Avrupa'daki rakiplerine göre yüzde 25 ila 30 daha düşük maliyetle üretebiliyor. Ülkede ücretler son yıllarda yükselse de araç başına düşen toplam iş gücü maliyeti gelişmiş ekonomilerin hâlâ çok altında kalıyor. S&P Global Ratings'in Asya-Pasifik başekonomisti Louis Kuijs Çinli üreticilerin hızını değerlendirirken “Çin'de önemli bir teknolojik ilerleme yaşanıyor. Çinli şirketler gerçekten çok iyi ve çok hızlı; fiyat-performans oranları da oldukça cazip” dedi. Washington Post'un haberinde ise şirketlerin sert ticari yöntemlerine de yer veriliyor ve BYD'nin son yıllarda tedarikçilerine yaptığı ödemeleri rutin olarak aylarca geciktirip fiilen faizsiz kredi sağladığı iddia ediliyor.

Dünya imalatının yüzde 32'si Çin'den geliyor.

Dünya imalatının yüzde 32'si Çin'den geliyor.

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü'nün verilerine göre Çin bugün küresel imalat katma değerinin yüzde 32'sini tek başına üretiyor. Bu pay 2010'dakinin iki katı ve ABD, Almanya, Japonya ile Güney Kore'nin toplamını da aşıyor. Sanayi Devrimi'nin başındaki İngiltere ve İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki ABD dışında hiçbir ülkenin küresel üretime bu ölçüde hâkim olmadığı görüşü de dile getiriliyor. Bir zamanlar ucuz iş gücüyle giysi ve oyuncak üreten Çin fabrikaları artık elektrikli araç ve robot gibi dünyanın en gelişmiş ürünlerinde uzmanlaşıyor. Aynı fabrikalar giderek daha az insana ihtiyaç duyuyor, OECD'nin verilerine göre ülkede imalat sektöründe çalışanların sayısı istihdamın zirve yaptığı 2013'e kıyasla 18 milyon azaldı.

Avrupa yeni engellere hazırlanıyor.

Avrupa yeni engellere hazırlanıyor.

Geçen yıl Avrupa Birliği'ne Çin'de üretilmiş 1 milyondan fazla otomobil girdi ve bu tablo, Çin'deki satışları zaten gerileyen Alman üreticilerin geleceği için tehdit olarak yorumlandı. Avrupalı liderlerin gelecek ayki gündeminde Çin mallarına yönelik yeni engeller var. Ekonomistler bu ihracat gücünü tüketim yerine üretimi öne alan bir ekonomik modele bağlıyor. Hükümetin sanayi politikaları çok sayıda üreticiye ucuz finansmanın yanında arazi ve vergi teşviki de sağlıyor, Çin de iç piyasada kârlı biçimde satabileceğinden fazla otomobil, güneş paneli, çelik ve ölçüm cihazı üretiyor. Dış İlişkiler Konseyi ekonomisti Brad Setser'e göre Çinli otomobil üreticileri, tüketicilerin satın alacağı miktarın yaklaşık iki katını üretebilecek kapasiteye şimdiden ulaşmış durumda.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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