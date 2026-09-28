76 Saniyede Bir Otomobil: Xiaomi'nin 700 Robotlu Fabrikasında İnsan Neredeyse Hiç Görünmüyor

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü'nün verilerine göre Çin bugün küresel imalat katma değerinin yüzde 32'sini tek başına üretiyor. Bu pay 2010'dakinin iki katı ve ABD, Almanya, Japonya ile Güney Kore'nin toplamını da aşıyor. Sanayi Devrimi'nin başındaki İngiltere ve İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki ABD dışında hiçbir ülkenin küresel üretime bu ölçüde hâkim olmadığı görüşü de dile getiriliyor. Bir zamanlar ucuz iş gücüyle giysi ve oyuncak üreten Çin fabrikaları artık elektrikli araç ve robot gibi dünyanın en gelişmiş ürünlerinde uzmanlaşıyor. Aynı fabrikalar giderek daha az insana ihtiyaç duyuyor, OECD'nin verilerine göre ülkede imalat sektöründe çalışanların sayısı istihdamın zirve yaptığı 2013'e kıyasla 18 milyon azaldı.