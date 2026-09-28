Sevgili Yay, Ay'ın bugünü de Boğa burcunda geçirmesi, senin genelde uzaklara bakan gözlerini daha yakın ve somut hedeflere çeviriyor. Maddi olarak eğitim veya seyahatle ilgili bir plan için bugün gerçekçi bir bütçe çıkarman, ileride seni rahatlatacak. Mars'ın Aslan'da ikinci gününü geçirmesi, büyük hayallerini bugün cesurca dile getirmen için sana enerji veriyor.

Peki ya aşk? İlişkin olan Yaylar, bugün partnerinle birlikte kurduğunuz bir gelecek planı, ilişkinizi daha sağlam bir zemine oturtacak. Bekar Yay ise bugün tanıştığı biriyle arasındaki farklı bakış açılarının aslında birbirini tamamladığını fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…