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Yay Burcu right-white
29 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.09.2026 - 18:16
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? 29 Eylül Salı günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay'ın bugünü de Boğa burcunda geçirmesi, senin genelde uzaklara bakan gözlerini daha yakın ve somut hedeflere çeviriyor. Maddi olarak eğitim veya seyahatle ilgili bir plan için bugün gerçekçi bir bütçe çıkarman, ileride seni rahatlatacak. Mars'ın Aslan'da ikinci gününü geçirmesi, büyük hayallerini bugün cesurca dile getirmen için sana enerji veriyor.

Peki ya aşk? İlişkin olan Yaylar, bugün partnerinle birlikte kurduğunuz bir gelecek planı, ilişkinizi daha sağlam bir zemine oturtacak. Bekar Yay ise bugün tanıştığı biriyle arasındaki farklı bakış açılarının aslında birbirini tamamladığını fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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