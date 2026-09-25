Sevgili Yay, inandığın bir hedef bugün sonunda somutlaşabilir; bugün yaşanan Koç Dolunayı, ufkunu genişletecek bir haberin kapını çalmasını sağlayabilir. Bu haberi değerlendirirken cesaretini kaybetmemen, seni doğru yöne taşıyacak.

Büyük bir hedefe dair beklediğin netlik bugün gelebilir; harekete geçme isteğin güçlü olsa da atacağın adımı bir kez daha gözden geçirmen akıllıca olacak. Bu denge, bugünkü coşkunu kalıcı bir kazanca dönüştürecek.

Peki ya aşk? Bugün kendini biraz sıkışmış hissedebilirsin; özgürce hareket etme isteğin ile partnerinin yakınında olma beklentisi aynı anda gündeme gelebilir. Bekar Yaylar ise beklenmedik bir tanışıklığın bugün ciddi bir ilgiye dönüştüğünü fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…