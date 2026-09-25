Sevgili Yay, bugün bir konuda söz vermek seni alışılmadık şekilde düşündürebilir; dolunayın etkisiyle büyüyen bu tereddüt, aslında ne kadar değer verdiğinin bir göstergesi olabilir. Kararını hemen vermek zorunda değilsin, ama düşüncelerini partnerinle paylaşman rahatlatıcı olacak.

Bekar Yaylar ise beklenmedik bir tanışıklığın bugün ciddi bir ilgiye dönüştüğünü fark edebilir; bu gelişme, alışık olmadığı bir ciddiyete yönlendirebilir onu. Bu yeni hissi hafife almadan takip etmesi, ona iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…