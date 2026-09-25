Sevgili Koç, kendi burcunda gerçekleşen bugünkü dolunay ilişkinde bir netlik anı yaratıyor; aranızda uzun süredir konuşulmayan bir konuyu bugün açıkça masaya yatırman gerekebilir. Bu doğrudan tavrın, ilişkinizi daha sağlam bir zemine oturtacak.

Bekar Koçlar ise içinden gelen güçlü bir isteği bugün ertelemeden dile getirmek isteyebilir; bu cesaret, alışık olduğun temkinli tavrını bir kenara bırakmana yardımcı olacak. Doğrudan yaklaşımın, beklediğinden olumlu bir karşılık bulabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…