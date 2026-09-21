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22 Eylül 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.09.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 22 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? 

22 Eylül Salı günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, ilişkisi olan Koçlar bugün beklentilerini gerçekçi tutmayı başardığında Jüpiter'in Merkür'le kurduğu destekleyici açının getirdiği coşkuyu ilişkisine güzelce yansıtabilir; küçük bir hayal kırıklığını büyütmemesi, günün geri kalanını rahat geçirmesini sağlayacak. Partnerine bugün planladığından biraz daha fazla zaman ayırmak, aranızdaki bağı tazeleyecek.

Bekar Koçlar ise tanıştığı birini hemen idealize etmeden ilerlerse, bu tanışıklığın gerçek potansiyelini çok daha net görebilir; ilk izlenimin ardındaki gerçek kişiyi tanımak için acele etmemesi bugün işine yarayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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