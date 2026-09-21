Sevgili Koç, ilişkisi olan Koçlar bugün beklentilerini gerçekçi tutmayı başardığında Jüpiter'in Merkür'le kurduğu destekleyici açının getirdiği coşkuyu ilişkisine güzelce yansıtabilir; küçük bir hayal kırıklığını büyütmemesi, günün geri kalanını rahat geçirmesini sağlayacak. Partnerine bugün planladığından biraz daha fazla zaman ayırmak, aranızdaki bağı tazeleyecek.

Bekar Koçlar ise tanıştığı birini hemen idealize etmeden ilerlerse, bu tanışıklığın gerçek potansiyelini çok daha net görebilir; ilk izlenimin ardındaki gerçek kişiyi tanımak için acele etmemesi bugün işine yarayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…