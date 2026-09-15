Sevgili Koç, gün içinde Ay'ın Akrep burcundaki son etkisiyle partnerinizden beklediğiniz açıklığı bulamayabilirsiniz; sorularınız havada kalmış gibi hissedebilirsiniz. Israrcı olmak yerine sabırlı davranın, çünkü akşam Ay'ın Yay'a geçmesiyle birlikte hem siz hem partneriniz çok daha rahat, çok daha açık konuşabilecek bir ruh haline giriyorsunuz. Bugün ertelediğiniz bir konuşmayı akşam saatlerine bırakmak, gündüz zorlamaktan çok daha isabetli olacak.

Bekar Koçlar bugün planlı bir tanışmadan çok, işin ortasında beklenmedik gelişen bir anla karşılaşabilir; belki bir toplantı arası, belki sırada beklerken. Enerjiniz yükseldikçe cesaretiniz de artıyor; ilk adımı atmaktan çekinmeyin, bugün bu size her zamankinden kolay gelecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…