Sevgili Koç, ilişkin varsa bugün karşındaki kişi senden açık ve dürüst olmanı bekleyebilir. Merkür’ün karşıt burcun Terazi’ye geçmesi, aranızda konuşulması gereken bir meseleyi öne çıkarıyor. Sen bir sorun çıktığında onu hızlıca çözüp kapatmayı sevebilirsin ama bugün hemen sonuca gitmek yerine önce ne anlatıldığını dinle. Karşındaki senden çözüm değil, biraz anlayış bekliyorsa bunu fark etmen ilişkinin havasını değiştirebilir.

Bekarsan senden oldukça farklı davranan biri ilgini çekebilir. Merkür Terazi’nin etkisiyle ilk izlenimden çok aranızdaki sohbet belirleyici olabilir. Sen bazen hızlı karar verebiliyorsun ama bu kez biraz daha meraklı ol; hoşuna gidiyorsa konuşmanın devamının gelmesine izin ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…