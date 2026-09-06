Sevgili Koç, bugün partnerinle birlikte daha eğlenceli ve hareketli bir şeyler yapmak isteyebilirsin. Ay’ın Aslan’a geçmesi hevesini artırırken akşam saatlerinde ufak bir fikir ayrılığının inatlaşmaya dönüşme ihtimali var; planın illa senin istediğin gibi olması konusunda ısrarcı olma.

Bekarsan arkadaşlarınla geçireceğin bir akşam hiç hesapta olmayan bir yakınlaşma getirebilir. Grup içinde sürekli seninle konuşmaya çalışan biri, gece bitmeden ilgisini daha açık belli edebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…