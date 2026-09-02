Sevgili Koç, saatler ilerledikçe söylemek istediklerini içinde tutmak zorlaşıyor. Ay İkizler burcuna geçince ilişkin varsa yarım kalmış bir meseleyi daha açık cümlelerle konuşabilirsin. Karşındakinin ne demek istediğini tahmin etmeye çalışmak yerine doğrudan sormak gereksiz gerilimi azaltabilir. Yarın gerçekleşecek Son Dördün de bu alanda olduğu için bugün kurduğun diyalog ilişkinin nereye gittiğini daha iyi anlamanı sağlayabilir.

Bekarsan, telefonuna düşen kısa bir mesaj tahmin ettiğinden daha uzun bir yazışmanın başlangıcı olabilir. Cevap verirken fazla düşünmek yerine doğal davranmalı, ancak hızın seni gereğinden fazla açık olmaya itmesine de izin vermemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…