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Koç Burcu right-white
31 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.08.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 31 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

31 Ağustos Pazartesi günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay ve Satürn senin burcunda ilerlerken, Jüpiter ise aşk alanından onlara destek veriyor. Bu, aşkta hem cesaretin hem sorumluluk duygunun aynı anda çalıştığı ender bir gün. İlişkin varsa, bugün vereceğin söz uzun süre hatırlanacak; bir tarih belirlemek, bir plan yapmak ya da “artık şöyle davranacağım” demek bugün havada kalmıyor. Söylediğinin arkasında durabileceğinden emin ol, çünkü bugünkü sözlerin ağırlık taşıyor.

Bekarsan, ciddiyet artık seni ürkütmüyor. Bir zamanlar bağlanmaktan kaçarken, şimdi kalıcı bir şey istiyorsun. Bugün tanıştığın ya da konuştuğun kişi geçici bir hevesten fazlasını vadedebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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