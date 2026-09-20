Türkiye’de Eğitim Yalnızca Diploma Değil Güven de Üretmeli
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Pew Research Center’ın 2025 yılında 25 ülkede gerçekleştirdiği araştırmaya göre Türkiye’de yetişkinlerin yalnızca yüzde 14’ü, “İnsanların çoğuna güvenilebilir” görüşünü paylaşıyor. Yüzde 84’ü ise insanların çoğuna güvenilemeyeceğini düşünüyor. Benzer bir tablo, Türkiye Genel Sosyal Saha Araştırması’nın (TGSS) 2024 verilerinde de görülüyor. İnsanlara duyduğu güveni 0 ile 10 arasında değerlendiren katılımcıların yüzde 62,7’si ölçeğin düşük güven tarafında yer alırken yalnızca yüzde 17,8’i yüksek güven aralığında bulunuyor.
Başka bir deyişle, birbirimize pek güvenmiyoruz.
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Peki eğitim bu tablonun neresinde?
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Okul bunu tek başına başarabilir mi?
Öğretmen ne yapabilir?
İnsanlara güvenmezsek ne olur?
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