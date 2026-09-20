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Oğuzhan Koç Konserinde Yapılan Harekete Tepki Gösterdi: "Kimin Torpillisisin Sen?"

Oğuzhan Koç Konserinde Yapılan Harekete Tepki Gösterdi: "Kimin Torpillisisin Sen?"

Oğuzhan Koç
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
20.09.2026 - 13:15
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Oğuzhan Koç, sahne aldığı bir konserde yaşanan gerginlikle magazin gündemine oturdu. Edirne'de düzenlenen bir festivalde performans sergileyen sanatçı, önünden sigara içerek geçen bir izleyiciye tepki gösterip şarkısını yarıda kesti. O anlar seyircilerin cep telefonu kayıtlarına yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Peki sahnede tam olarak neler yaşandı? Gelin detaylara bakalım...

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Oğuzhan Koç, Edirne'deki gastronomi festivalinde sahne aldığı sırada bir izleyiciye tepki gösterdi.

Oğuzhan Koç, Edirne'deki gastronomi festivalinde sahne aldığı sırada bir izleyiciye tepki gösterdi.

Edirne'de üç yıldır düzenlenen Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali'nin bu seneki konserleri için sahne alan Oğuzhan Koç, şarkısını söylerken önünden sigara içerek geçen bir kişiye dikkat kesildi. Sanatçı, şarkısına ara verip izleyiciye dönerek sigarasını söndürmesini istedi. 'Söndür bakayım onu. Şşt, bir dakika. Kardeşim, yakışıklım' sözleriyle o kişiyi durduran Koç, izleyicinin önünden geçiş tarzına da açıkça sinirlendiğini belli etti.

Koç'un sözleri sosyal medyada anında gündem oldu: "Kimin torpillisisin sen?"

Koç'un sözleri sosyal medyada anında gündem oldu: "Kimin torpillisisin sen?"

Tepkisinin dozunu giderek artıran Oğuzhan Koç, 'Şuradan dibimden şöyle kolunda kol çantasıyla ve böyle sigarayla geçtin ya artist artist, söndür bakayım sigaranı! Tövbe, böylelerine haddini bildireceksiniz' ifadelerini kullandı. Sanatçı sözlerini 'Buranın ağası sen misin lan keko? Bana değilse protokole saygın olsun. Kimin torpillisisin sen?' diyerek sürdürdü. Sahnede yaşanan bu anlar etkinlik alanındaki izleyiciler tarafından kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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