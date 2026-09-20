Oğuzhan Koç Konserinde Yapılan Harekete Tepki Gösterdi: "Kimin Torpillisisin Sen?"
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Oğuzhan Koç, sahne aldığı bir konserde yaşanan gerginlikle magazin gündemine oturdu. Edirne'de düzenlenen bir festivalde performans sergileyen sanatçı, önünden sigara içerek geçen bir izleyiciye tepki gösterip şarkısını yarıda kesti. O anlar seyircilerin cep telefonu kayıtlarına yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Peki sahnede tam olarak neler yaşandı? Gelin detaylara bakalım...
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Oğuzhan Koç, Edirne'deki gastronomi festivalinde sahne aldığı sırada bir izleyiciye tepki gösterdi.
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Koç'un sözleri sosyal medyada anında gündem oldu: "Kimin torpillisisin sen?"
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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