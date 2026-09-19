Şikayetleriyle Gündem Olan Ezgi Yen, Beşiktaşlı Olduğunu Söyleyerek "Mağdurum" Dedi

X üzerinden yaşadığı mağduriyetleri ve markalarla yaşadığı sorunları paylaşarak sosyal medyada dikkat çeken Ezgi Yen, ilk kez açıklamalarda bulundu. 'Şikayet eden kız' olarak tanınan Yen, markaların kamuoyu baskısıyla dijital bildirimlere daha hızlı dönüş yaptığını söyledi.

Finans sektöründe çalışan 28 yaşındaki Yen, artık sokakta da insanların kendisini doğrudan 'şikayet eden kız' olarak tanıdığını ifade etti. Yaklaşık dört yıldır sosyal medyayı yaşadığı mağduriyetlerin çözümü için aktif bir denetim aracı olarak kullandığını belirtti.

Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Yen, Beşiktaş'dan da şikayetçi olduğunu söyledi.

Kaynak - gzt