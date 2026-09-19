article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Şikayetleriyle Gündem Olan Ezgi Yen, Beşiktaşlı Olduğunu Söyleyerek "Mağdurum" Dedi

Şikayetleriyle Gündem Olan Ezgi Yen, Beşiktaşlı Olduğunu Söyleyerek "Mağdurum" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.09.2026 - 23:22
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

X üzerinden yaşadığı mağduriyetleri ve markalarla yaşadığı sorunları paylaşarak sosyal medyada dikkat çeken Ezgi Yen, ilk kez açıklamalarda bulundu. 'Şikayet eden kız' olarak tanınan Yen, markaların kamuoyu baskısıyla dijital bildirimlere daha hızlı dönüş yaptığını söyledi.

Finans sektöründe çalışan 28 yaşındaki Yen, artık sokakta da insanların kendisini doğrudan 'şikayet eden kız' olarak tanıdığını ifade etti. Yaklaşık dört yıldır sosyal medyayı yaşadığı mağduriyetlerin çözümü için aktif bir denetim aracı olarak kullandığını belirtti.

Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Yen, Beşiktaş'dan da şikayetçi olduğunu söyledi.

Kaynak - gzt

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ezgi Yen'in Beşiktaş sözleri sosyal medyada ilgi topladı.

Bugün yaptığı açıklamalar da beğeni topladı.

Bugün yaptığı açıklamalar da beğeni topladı.

Hakkını aramaktan çekinen vatandaşlara çağrıda bulunan Ezgi Yen, şu ifadeleri kullandı:

'Üç beş kuruş demeyin, hakkınızı arayın. Sonuçta hepimiz çalışan, emek veren insanlarız. Hakkınızı kimseye yedirmeyin, kendi kul hakkınıza girmeyin. Sesini duyurmakta zorlanan ve kendine güvenemeyenler benimle iletişime geçerse elimden geldiğince destek olmaya çalışırım.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın