Buldozerle Kazı Yapan Madenci 9 Kiloluk Altın Buldu: Çalınmasın Diye Onlarca Yıl Sakladı

Alaska’nın Ruby kasabası yakınlarında 1998 yılında yürütülen madencilik faaliyetleri, bölge tarihinin en önemli keşiflerinden birine sahne oldu. Bölgede buldozer yetkilisi olarak çalışan Barry Clay, rutin toprak taşıma işlemleri gerçekleştirdiği esnada toprağın altından çıkan sıradışı bir kütleyi fark etti. Yapılan ayrıntılı incelemeler sonucunda, devasa kütlenin doğal altın ve kuvars mineralinin birleşiminden meydana geldiği anlaşıldı. Yaklaşık 9,14 kilogram ağırlığındaki bu nadide doğa harikası, 17 santimetre uzunluğa ve 14,5 santimetre genişliğe sahip ölçüleriyle Alaska eyaleti genelinde bugüne kadar kayıtlara geçen en büyük altın külçesi unvanını elde etti.

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