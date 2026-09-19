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Buldozerle Kazı Yapan Madenci 9 Kiloluk Altın Buldu: Çalınmasın Diye Onlarca Yıl Sakladı

Buldozerle Kazı Yapan Madenci 9 Kiloluk Altın Buldu: Çalınmasın Diye Onlarca Yıl Sakladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 20:33
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Alaska’nın Ruby kasabası yakınlarında 1998 yılında yürütülen madencilik faaliyetleri, bölge tarihinin en önemli keşiflerinden birine sahne oldu. Bölgede buldozer yetkilisi olarak çalışan Barry Clay, rutin toprak taşıma işlemleri gerçekleştirdiği esnada toprağın altından çıkan sıradışı bir kütleyi fark etti. Yapılan ayrıntılı incelemeler sonucunda, devasa kütlenin doğal altın ve kuvars mineralinin birleşiminden meydana geldiği anlaşıldı. Yaklaşık 9,14 kilogram ağırlığındaki bu nadide doğa harikası, 17 santimetre uzunluğa ve 14,5 santimetre genişliğe sahip ölçüleriyle Alaska eyaleti genelinde bugüne kadar kayıtlara geçen en büyük altın külçesi unvanını elde etti.

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Kaynak: https://fineart.ha.com/heritage-aucti...
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Laboratuvar Analizleri Kütlenin Yüksek Saflık Oranını Belgeledi

Laboratuvar Analizleri Kütlenin Yüksek Saflık Oranını Belgeledi

Keşfedilen cevherin tamamı saf madenden oluşmasa da yapılan hassas laboratuvar testleri parçanın değerini gözler önüne serdi. Mineral bileşiminde yer alan altının ortalama saflık oranının yüzde 87,59 seviyesinde bulunduğu resmi raporlara yansıdı. Keşfin, meşhur Klondike Altına Hücum hareketinin başlangıcından yaklaşık yüz yıl sonra gerçekleşmesi sebebiyle bölge tarihine saygı duruşu niteliğinde bir adım atıldı. Yetkililer ve tarihçiler, bu tarihi denk gelişe atıfta bulunarak söz konusu devasa parçayı literatüre “Alaska Centennial Nugget” ismiyle dahil etti.

Yıllarca Saklanan Tescilli Cevher Rekor Fiyata El Değiştirdi

Yıllarca Saklanan Tescilli Cevher Rekor Fiyata El Değiştirdi

Güvenliği için uzun yıllar boyunca gizli tutulan ve özel bir koleksiyonda titizlikle muhafaza edilen tarihi külçe, geçmiş yıllarda koleksiyonerlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. ABD merkezli ünlü müzayede evi Heritage Auctions tarafından 8 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen özel açık artırmada tescilli parça satışa sunuldu. Nadir bulunan doğa harikası için düzenlenen çekişmeli açık artırma neticesinde cevher, tam 750 bin dolar karşılığında yeni sahibini buldu. Yerin metrelerce altından çıkarılan bu görkemli eser, hem satış bedeliyle hem de taşıdığı tarihsel mirarla Alaska madencilik tarihinin altın sayfaları arasındaki yerini koruyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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