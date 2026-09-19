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Sigara Yasağından Sonra Restoranlarda Yeni Trend: Masada Telefon Yasağı

Sigara Yasağından Sonra Restoranlarda Yeni Trend: Masada Telefon Yasağı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.09.2026 - 20:16
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Akıllı telefonların yemek masalarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi, restoranları farklı önlemler almaya yöneltiyor. Bazı işletmeler telefonları kilitli kılıflarda toplarken bazıları Wi-Fi hizmetini kaldırıyor, bazıları ise müşterileri telefonlarını kullanmadan yemek yemeye teşvik eden oyunlar düzenliyor.

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Telefonlar kilitli kılıflara konuyor, anahtarlar sadece çalışanlarda.

Telefonlar kilitli kılıflara konuyor, anahtarlar sadece çalışanlarda.

Charlotte'taki Antagonist adlı kokteyl barda müşterilere girişte kilitlenebilir Yondr kılıfları veriliyor. Telefonlarını yemek boyunca kullanmak istemeyen müşteriler cihazlarını bu kılıflara koyuyor ve kılıflar yalnızca çalışanlar tarafından açılabiliyor.

İşletme yöneticisi Adam Horner, uygulamanın amacının müşterilerin telefonlarını ellerinden almak değil, teknoloji nedeniyle kaybolduğu düşünülen sosyal etkileşimi yeniden canlandırmak olduğunu söylüyor.

Telefonsuz, internetsiz bir zaman hedefleniyor.

Telefonsuz, internetsiz bir zaman hedefleniyor.

New York'un Harlem bölgesindeki The Edge ise telefon kullanımını tamamen yasaklamak yerine müşterilerin internete bağlanmasını engelliyor. Restoranın barında 'No Wi-Fi. No Screens. Connect With Each Other.' yazısı bulunuyor.

İşletme sahipleri bu uygulamayla müşterilerin dijital dünyadan uzaklaşıp bulundukları ana odaklanmasını amaçlıyor. Benzer bir yöntem isteyenler için telefonun uçak moduna alınması da basit bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Amaç eski sohbet kültürünü geri getirmek.

Amaç eski sohbet kültürünü geri getirmek.

Telefon kullanımını sınırlayan restoranların ortak amacı, yemek masasında insanların birbirleriyle daha fazla iletişim kurmasını sağlamak. Washington'daki The Saloon adlı barda televizyon bulunmadığı gibi telefon kullanımına da izin verilmiyor.

New York'taki Eulalie restoranında da müşterilerden telefonlarını yemek sırasında 'tatile çıkarmaları' isteniyor. İşletme sahipleri, telefonların sürekli ulaşılabilir olma baskısını artırdığını ve müşterilerin bazen dijital dünyadan uzaklaşmak için bir bahaneye ihtiyaç duyduğunu düşünüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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