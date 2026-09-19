Sigara Yasağından Sonra Restoranlarda Yeni Trend: Masada Telefon Yasağı

Telefon kullanımını sınırlayan restoranların ortak amacı, yemek masasında insanların birbirleriyle daha fazla iletişim kurmasını sağlamak. Washington'daki The Saloon adlı barda televizyon bulunmadığı gibi telefon kullanımına da izin verilmiyor.

New York'taki Eulalie restoranında da müşterilerden telefonlarını yemek sırasında 'tatile çıkarmaları' isteniyor. İşletme sahipleri, telefonların sürekli ulaşılabilir olma baskısını artırdığını ve müşterilerin bazen dijital dünyadan uzaklaşmak için bir bahaneye ihtiyaç duyduğunu düşünüyor.