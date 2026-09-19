Sigara Yasağından Sonra Restoranlarda Yeni Trend: Masada Telefon Yasağı
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Akıllı telefonların yemek masalarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi, restoranları farklı önlemler almaya yöneltiyor. Bazı işletmeler telefonları kilitli kılıflarda toplarken bazıları Wi-Fi hizmetini kaldırıyor, bazıları ise müşterileri telefonlarını kullanmadan yemek yemeye teşvik eden oyunlar düzenliyor.
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Telefonlar kilitli kılıflara konuyor, anahtarlar sadece çalışanlarda.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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