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İşçinin Davası Emsal Oldu: Yargıtay 3 Saatlik Fazla Mesaiye Hükmetti

İşçinin Davası Emsal Oldu: Yargıtay 3 Saatlik Fazla Mesaiye Hükmetti

Yargıtay
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.09.2026 - 21:01
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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, günlerdir konuşulan 24 saatlik vardiya düzenine dair emsal nitelikte bir karara imza attı. Karara göre bu sistemde çalışan bir işçinin fiilen en fazla 14 saat çalışabileceği kabul edilecek, 11 saati aşan 3 saatlik kısım ise fazla mesai sayılacak. Karar, dava konusu olan bir ambulans şoförünün istifa sürecinden doğdu ve özellikle 24 saat esasıyla nöbet tutan sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiriyor.

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Fazla mesai ücretini alamayınca istifa etti, mahkeme yolunu tuttu.

Fazla mesai ücretini alamayınca istifa etti, mahkeme yolunu tuttu.

Özel bir hastanede ambulans şoförü olarak çalışan bir işçi, aylar süren fazla mesaisinin karşılığını alamadığını öne sürerek görevinden ayrıldı. İş Mahkemesi'nde açtığı davada kıdem tazminatı, ödenmeyen ücret ve prim alacakları, kullanamadığı yıllık izin parası ile resmi tatil ve bayram günlerinin karşılığını talep etti.

Davalı taraf olan özel hastane ve ambulans şirketi ise farklı bir tablo çizdi. İşçinin görev süresince karıştığı trafik kazalarında tam kusurlu bulunduğu için kendisine ihtarname gönderildiğini, ardından işe mazeretsiz gelmediği gerekçesiyle sözleşmenin haklı nedenle feshedildiğini savundu. Mahkemeye taşınan süreçte dinlenen tanıklar ise çalışanın resmi tatillerde de mesaiye çıktığını ve fazladan çalıştığını doğruladı.

Yargıtay'dan emsal karar: 24 saatte azami çalışma süresi 14 saat.

Yargıtay'dan emsal karar: 24 saatte azami çalışma süresi 14 saat.

Yerel mahkeme, tanık beyanlarına dayanarak davayı kısmen kabul etti ve kıdem tazminatının ödenmesine hükmetti. Dosya istinafa taşındığında Bölge Adliye Mahkemesi, işçinin 24 saat çalışıp 24 saat dinlendiği sistemde uyku ihtiyacını gideremediğini kabul ederek hesaplamada hata bulunmadığına karar verdi; ancak işçinin kullandığı 28 günlük yıllık iznin hesaba yeniden dahil edilmesi gerektiğini belirterek kararı kısmen değiştirdi.

Temyiz aşamasında devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise içtihat niteliğinde bir değerlendirme yaptı. Daireye göre 24 saatlik bir vardiyada çalışanın uyku ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacağı kabul edildiğinden, fiilen çalışılabilecek azami süre 14 saat olarak esas alınmalı. Bu sürenin 11 saati aşan 3 saatlik bölümü ise doğrudan fazla mesai olarak değerlendirilecek.

Yüksek mahkeme kararında ayrıca yerel mahkemenin, işveren tarafından sunulan ücret bordrolarını incelemeden hüküm kurmasını da hatalı buldu. Kararda, işçinin yıllık izinde geçirdiği günlerin fazla mesai hesabından çıkarılması gerektiği vurgulanarak Bölge Adliye Mahkemesi kararının oy birliğiyle bozulmasına karar verildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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