İşçinin Davası Emsal Oldu: Yargıtay 3 Saatlik Fazla Mesaiye Hükmetti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, günlerdir konuşulan 24 saatlik vardiya düzenine dair emsal nitelikte bir karara imza attı. Karara göre bu sistemde çalışan bir işçinin fiilen en fazla 14 saat çalışabileceği kabul edilecek, 11 saati aşan 3 saatlik kısım ise fazla mesai sayılacak. Karar, dava konusu olan bir ambulans şoförünün istifa sürecinden doğdu ve özellikle 24 saat esasıyla nöbet tutan sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fazla mesai ücretini alamayınca istifa etti, mahkeme yolunu tuttu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yargıtay'dan emsal karar: 24 saatte azami çalışma süresi 14 saat.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın