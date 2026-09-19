İşçinin Davası Emsal Oldu: Yargıtay 3 Saatlik Fazla Mesaiye Hükmetti

Özel bir hastanede ambulans şoförü olarak çalışan bir işçi, aylar süren fazla mesaisinin karşılığını alamadığını öne sürerek görevinden ayrıldı. İş Mahkemesi'nde açtığı davada kıdem tazminatı, ödenmeyen ücret ve prim alacakları, kullanamadığı yıllık izin parası ile resmi tatil ve bayram günlerinin karşılığını talep etti.

Davalı taraf olan özel hastane ve ambulans şirketi ise farklı bir tablo çizdi. İşçinin görev süresince karıştığı trafik kazalarında tam kusurlu bulunduğu için kendisine ihtarname gönderildiğini, ardından işe mazeretsiz gelmediği gerekçesiyle sözleşmenin haklı nedenle feshedildiğini savundu. Mahkemeye taşınan süreçte dinlenen tanıklar ise çalışanın resmi tatillerde de mesaiye çıktığını ve fazladan çalıştığını doğruladı.