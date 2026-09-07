Milyonlarca Çalışanı İlgilendiren Yargıtay Kararı: Kendi İsteğiyle Yıllık İznini Bölen İşçi Tazminat Alamaz!
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Yargıtay, çalışma hayatında sıkça tartışılan yıllık izin kullanımıyla ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, işçinin kendi rızasıyla 10 günden daha kısa sürelerle kullandığı yıllık izinlerin, işten haklı nedenle ayrılma ve kıdem tazminatı alma hakkı doğurmayacağına hükmetti.
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Milyonlarca çalışanı ve işvereni yakından ilgilendiren kritik karar, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından verildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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