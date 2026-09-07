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Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonluğu Maçını Anlatan TRT Spikerinin Sözleri Gündem Oldu

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonluğu Maçını Anlatan TRT Spikerinin Sözleri Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.09.2026 - 08:42
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Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonluğu kazandığı gece yapılan madalya törenine  Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic'e gösterilen büyük tepki damgasını vurdu. Vargas’ın devşirme olması hakkında açıklamalar yapması ve yarı finaldeki tavırları sebebiyle uzun süre yuhalanan Terzic’e, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın tepkisi de çok sert oldu. 

Terzic’in tartışma yaratan açıklamalarına TRT ekranlarında Türkiye-İtalya maçını anlatan deneyimli spiker Cüneyt Kıran’dan gündem olan zekice bir gönderme geldi. Cüneyt Kıran, İtalyan oyuncular sahaya gelirken hepsini kökenlerine göre anons etti.

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Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda zirveye çıkarak kupayı kaldıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızın zafer gecesinde ciddi bir protesto yaşandı.

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda zirveye çıkarak kupayı kaldıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızın zafer gecesinde ciddi bir protesto yaşandı.

Turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan Sırbistan’ın madalya takdimi için anons edildiği sırada Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic, salondaki binlerce taraftar tarafından şiddetle yuhalandı. Bu yoğun tepkinin temelinde ise deneyimli çalıştırıcının yarı final esnasındaki kışkırtıcı tavırları ve özellikle milli yıldızımız Melissa Vargas’ın Türk statüsünde oynamasını hedef alan açıklamaları yatıyordu.

Sırp antrenör daha önce yaptığı bir değerlendirmede, Türkiye'nin sadece yerli oyuncularla sahada olması durumunda bir problem yaşanmayacağını öne sürmüştü. Voleybol dinamiklerinin dünya genelinde değiştiğine dikkat çeken Terzic, geçmişte devşirme oyuncu oynatmanın zorluğundan bahsederken, Türkiye'nin şu an iki devşirme oyuncusu olduğunu ve ileride bu sayının tüm takıma yayılabileceğini iddia ederek eleştirilerin odağı haline gelmişti.

Bu iddialı sözlere en sert tepki Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan geldi.

Bu iddialı sözlere en sert tepki Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan geldi.

Turnuva boyunca sessizliğini koruyan Üstündağ, Terzic'i açıkça provokatörlük ve ihanetle suçladı. Türk halkının geçmişte kendisine kucak açtığını hatırlatan Üstündağ, Sırp antrenörün bu tutumundan sonra artık Türkiye'de bir iş beklentisine girmemesi gerektiğini vurguladı. Eleştirilerini Sırbistan'ın kendi kadro yapısı üzerinden örneklendiren Başkan Üstündağ; Bošković'in ablasının Bosna forması giydiğini ve Kurtagić'in farklı kökenine dikkat çekti. Üstelik Vargas'ın geçmişte Sırbistan pasaportu almaya çok yakın olduğunu ve Terzic'in o dönem bu transfer için büyük çaba harcadığını ifşa eden Üstündağ, sahada alınan şampiyonluğun tüm bu söylemlere verilmiş en güzel cevap olduğunu belirtti.

TRT spikeri Cüneyt Kıran’dan gündem olan gönderme!

Terzic'in başlattığı bu suni kriz, Türkiye ile İtalya arasında oynanan tarihi final maçının televizyon yayınına da doğrudan yansıdı. Karşılaşmayı TRT ekranlarında anlatan deneyimli spiker Cüneyt Kıran, İtalya Milli Takımı oyuncuları sahaya çıkarken her birini kendi etnik kökenleriyle izleyicilere anons etti. Sırp antrenörün altı boş iddialarına zekice bir ironiyle karşılık veren bu sıra dışı maç önü anlatımı, kısa sürede sosyal medyanın en çok paylaşılan ve takdir toplayan anlarından biri oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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