Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonluğu Maçını Anlatan TRT Spikerinin Sözleri Gündem Oldu

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonluğu kazandığı gece yapılan madalya törenine Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic'e gösterilen büyük tepki damgasını vurdu. Vargas’ın devşirme olması hakkında açıklamalar yapması ve yarı finaldeki tavırları sebebiyle uzun süre yuhalanan Terzic’e, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın tepkisi de çok sert oldu.

Terzic’in tartışma yaratan açıklamalarına TRT ekranlarında Türkiye-İtalya maçını anlatan deneyimli spiker Cüneyt Kıran’dan gündem olan zekice bir gönderme geldi. Cüneyt Kıran, İtalyan oyuncular sahaya gelirken hepsini kökenlerine göre anons etti.