Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonluğu Maçını Anlatan TRT Spikerinin Sözleri Gündem Oldu
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Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonluğu kazandığı gece yapılan madalya törenine Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic'e gösterilen büyük tepki damgasını vurdu. Vargas’ın devşirme olması hakkında açıklamalar yapması ve yarı finaldeki tavırları sebebiyle uzun süre yuhalanan Terzic’e, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın tepkisi de çok sert oldu.
Terzic’in tartışma yaratan açıklamalarına TRT ekranlarında Türkiye-İtalya maçını anlatan deneyimli spiker Cüneyt Kıran’dan gündem olan zekice bir gönderme geldi. Cüneyt Kıran, İtalyan oyuncular sahaya gelirken hepsini kökenlerine göre anons etti.
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Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda zirveye çıkarak kupayı kaldıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızın zafer gecesinde ciddi bir protesto yaşandı.
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Bu iddialı sözlere en sert tepki Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan geldi.
TRT spikeri Cüneyt Kıran’dan gündem olan gönderme!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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