Avrupa Şampiyonu Olan Filenin Sultanları’nın Kazanacağı Para Ödülü Belli Oldu

Kazanılan kupanın yurt içindeki karşılığı ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik' hükümleriyle resmiyet kazandı. İlgili yasal düzenleme, olimpik takım sporlarında Avrupa şampiyonu olan kadronun her bir asil sporcusuna 150 adet Cumhuriyet Altını tutarında nakdi ödeme yapılmasını zorunlu kılıyor.

Piyasa koşullarında 44 bin 773 TL seviyesinde işlem gören güncel Cumhuriyet Altını kuru baz alındığında, milli takım kadrosundaki her bir oyuncunun hesabına 6 milyon 715 bin 950 TL yatırılacak. Kadrodaki 14 sporcuya tahsis edilecek genel bütçe toplamı ise 94 milyon 23 bin 300 TL'ye ulaşıyor. Yönetmelik doğrultusunda takımı Avrupa'nın zirvesine çıkaran başantrenöre de 30 Cumhuriyet Altını karşılığı olan 1 milyon 343 bin 190 TL ödül verilecek.

Milli sporcuların elde edeceği toplam kazanç, yalnızca devletin belirlediği yasal tarife ve CEV payıyla sınırlı kalmayacak. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun kendi bütçesinden sunacağı ek başarı primleri, teknik ekibe ayrılan paylar ve şampiyonluk sonrasında devreye girecek dev sponsorluk anlaşmalarının getireceği ek bonuslarla birlikte sporcuların kasasına girecek toplam rakamın çok daha yüksek seviyelere ulaşması kesinleşti.