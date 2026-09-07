Avrupa Şampiyonu Olan Filenin Sultanları’nın Kazanacağı Para Ödülü Belli Oldu
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Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda tarihi bir zafere imza atarak kupayı müzesine götüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, hem uluslararası arenada hem de yurt içinde rekor bir ödül havuzunun sahibi oldu. Şampiyonlukla birlikte Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) dağıttığı para ödülü ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında yer alan altın ödülleri netleşti.
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Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları’na CEV’den 500 bin Euro!
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Devlet Yönetmeliği Devrede: Oyuncu Başına 150 Cumhuriyet Altını!
Ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporculara, spor kulüplerine, teknik direktör ve antrenörlere ödül verilmesi ile nakdi yardım yapılmasına dair usul ve esasların yer aldığı mevzuat maddesi şu şekilde:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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