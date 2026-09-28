Çin Tıbbının 2 Bin Yıllık Şifa Kaynağı Bitlis'te Yetişti: İlk Yıldan Yüksek Verim Verdi
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Çin tıbbında 2 bin yılı aşkın süredir kullanılan goji berry, bu kez Bitlis'te meyve verdi. Tatvan'da Van Gölü kıyısındaki bahçesine deneme amacıyla fide diken Mehmet Okay, daha ilk yılda dalları meyveyle dolu buldu. Bölgede daha önce hiç yetiştirilmeyen bitkiyi görenler gözlerine inanamadı!
Goji berry isimli meyvenin, karaciğer, böbrek ve göz sağlığının bir numaralı koruyucusu olduğu söyleniyor.
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Bölgede Kimsenin Ekmediği Bir Meyve
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