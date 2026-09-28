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Çin Tıbbının 2 Bin Yıllık Şifa Kaynağı Bitlis'te Yetişti: İlk Yıldan Yüksek Verim Verdi

Çin Tıbbının 2 Bin Yıllık Şifa Kaynağı Bitlis'te Yetişti: İlk Yıldan Yüksek Verim Verdi

Bitlis
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 15:45
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Çin tıbbında 2 bin yılı aşkın süredir kullanılan goji berry, bu kez Bitlis'te meyve verdi. Tatvan'da Van Gölü kıyısındaki bahçesine deneme amacıyla fide diken Mehmet Okay, daha ilk yılda dalları meyveyle dolu buldu. Bölgede daha önce hiç yetiştirilmeyen bitkiyi görenler gözlerine inanamadı! 

Goji berry isimli meyvenin, karaciğer, böbrek ve göz sağlığının bir numaralı koruyucusu olduğu söyleniyor.

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Bölgede Kimsenin Ekmediği Bir Meyve

Bölgede Kimsenin Ekmediği Bir Meyve

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Mehmet Okay, bölgede bulunmayan meyveleri hobi olarak yetiştiriyor. Goji berry fikri de Tatvan'daki bir tanıdığının tavsiyesi ve fide desteğiyle ortaya çıktı.

Okay, Van Gölü'nün yarattığı mikroklimadan faydalanmak için fideleri göle yakın bahçesine dikti. Çin'in sert iklimine dayanıklılığıyla bilinen bitki, Tatvan'ın toprağına beklenenden çok daha hızlı uyum sağladı.

Okay, bölgede daha önce kimsenin bu meyveyi ekmediğini hatırlatarak ilk hasadı şöyle anlatıyor:

'Açıkçası ilk başta Van Gölü sahilindeki bahçemde bu bitkinin nasıl bir tepki vereceğini tam kestiremiyorduk. Çünkü bölgede hiç bilinmeyen, kimsenin ekmediği bir meyveydi. Tatvan’daki bir tanıdığımın tavsiyesi ve fide desteğiyle deneme amaçlı küçük bir adım attık. Ancak fideler toprağa o kadar hızlı uyum sağladı ve bizi o kadar hayret ettik ki daha ilk yılımızda dallar meyveyle doldu. İlk hasadımızı yüksek bir verimle tamamladık. Bahçeyi gören komşularımız, tanıdıklarımız önce gözlerine inanamadı, büyük hayret yaşadılar. Bu başarıdan sonra hedefimizi büyüttük; önümüzdeki sene fideleri çoğaltarak üretimi çok daha büyük bir alana yayacağız.'

Gelecek Yıl Üretim Büyüyecek

Gelecek Yıl Üretim Büyüyecek

Çin'de 'gou qi zi' adıyla bilinen goji berry, geleneksel Çin tıbbında karaciğer, böbrek ve göz sağlığı için kullanılıyor. Şifalı çaylardan lapalara kadar pek çok tarifte yer alan meyve, bugün dünyada 'süper gıda' olarak satılıyor.

İlk hasattan memnun kalan Okay, önümüzdeki yıl fideleri çoğaltarak çok daha geniş bir alanda üretim yapmayı planlıyor. Bu deneme, Tatvan ve çevresindeki çiftçiler için yüksek katma değerli yeni bir ürün seçeneği olarak görülüyor.

Yine de meyvenin geleneksel tıptaki ününü kanıtlanmış bir tedavi gibi görmemek gerekiyor. Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nin değerlendirmesine göre bu iddiaların çoğu için yeterli bilimsel kanıt yok.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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