Çin Tıbbının 2 Bin Yıllık Şifa Kaynağı Bitlis'te Yetişti: İlk Yıldan Yüksek Verim Verdi

Çin'de 'gou qi zi' adıyla bilinen goji berry, geleneksel Çin tıbbında karaciğer, böbrek ve göz sağlığı için kullanılıyor. Şifalı çaylardan lapalara kadar pek çok tarifte yer alan meyve, bugün dünyada 'süper gıda' olarak satılıyor.

İlk hasattan memnun kalan Okay, önümüzdeki yıl fideleri çoğaltarak çok daha geniş bir alanda üretim yapmayı planlıyor. Bu deneme, Tatvan ve çevresindeki çiftçiler için yüksek katma değerli yeni bir ürün seçeneği olarak görülüyor.

Yine de meyvenin geleneksel tıptaki ününü kanıtlanmış bir tedavi gibi görmemek gerekiyor. Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nin değerlendirmesine göre bu iddiaların çoğu için yeterli bilimsel kanıt yok.