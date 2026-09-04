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4 Yıl Önce Deneme Amacıyla Dikti, İlk Hasatta 7 Ton Verim Yakaladı: Üreticiler Kapısına Dayandı

4 Yıl Önce Deneme Amacıyla Dikti, İlk Hasatta 7 Ton Verim Yakaladı: Üreticiler Kapısına Dayandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 15:50
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yenilikçi fikirleriyle tanınan genç üzüm üreticisi Mustafa Otuk, dört yıl önce deneme amacıyla toprağa diktiği 'Sweet Sapphire' cinsi siyah üzümün ilk hasadını gerçekleştirdi. Uzun taneli, çekirdeksiz ve son derece gevrek yapısıyla dikkat çeken üzüm, kısa sürede piyasada tavan yaparken bölgesel üreticilerin de odağı haline geldi.

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Sarıgöl’ün Tırazlar Mahallesi'nde bulunan 4 dekarlık alanında 800 adet Sweet Sapphire asması yetiştiren Otuk, açık alanda ilk ürünlerini almanın mutluluğunu yaşıyor.

Sarıgöl’ün Tırazlar Mahallesi'nde bulunan 4 dekarlık alanında 800 adet Sweet Sapphire asması yetiştiren Otuk, açık alanda ilk ürünlerini almanın mutluluğunu yaşıyor.

Yeni çeşidin bakımının son derece kolay ve pazar albenisinin yüksek olduğunu belirten genç üretici, ilk hasatta 80 asmadan yaklaşık 7 ton gibi rekor bir verim elde etti.

Üretimde farklılaşmanın önemine değinen Otuk, "Bağ yetiştirmeyi çok seviyorum. Önemli olan farklı üretim yaparak verimi artırmak. Bu türün albenisi çok yüksek, lezzetli ve gevrek olması tüketiciye son derece cazip geliyor. Piyasası da şu an gayet iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

Üretimde farklılaşmanın önemine değinen Otuk, "Bağ yetiştirmeyi çok seviyorum. Önemli olan farklı üretim yaparak verimi artırmak. Bu türün albenisi çok yüksek, lezzetli ve gevrek olması tüketiciye son derece cazip geliyor. Piyasası da şu an gayet iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce sera içerisinde mayıs ayında erkenci üzüm yetiştirerek adından söz ettiren Mustafa Otuk’un başarısı, bölgedeki diğer bağcıların da iştahını kabarttı. Farklı türü yerinde incelemek ve yetiştiricilik detaylarını öğrenmek isteyen çok sayıda üretici genç çiftçinin bağını ziyaret ediyor.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de bağda incelemelerde bulunarak bölge tarımına sağladığı katma değer ve örnek üretim çalışmaları dolayısıyla genç üreticiye teşekkür etti.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de bağda incelemelerde bulunarak bölge tarımına sağladığı katma değer ve örnek üretim çalışmaları dolayısıyla genç üreticiye teşekkür etti.

Sarıgöl'de geleneksel üretimin dışına çıkan bu tür girişimlerin, bölge bağcılığına alternatif ve kazançlı kapılar açması bekleniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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