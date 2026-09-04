4 Yıl Önce Deneme Amacıyla Dikti, İlk Hasatta 7 Ton Verim Yakaladı: Üreticiler Kapısına Dayandı
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yenilikçi fikirleriyle tanınan genç üzüm üreticisi Mustafa Otuk, dört yıl önce deneme amacıyla toprağa diktiği 'Sweet Sapphire' cinsi siyah üzümün ilk hasadını gerçekleştirdi. Uzun taneli, çekirdeksiz ve son derece gevrek yapısıyla dikkat çeken üzüm, kısa sürede piyasada tavan yaparken bölgesel üreticilerin de odağı haline geldi.
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Sarıgöl’ün Tırazlar Mahallesi'nde bulunan 4 dekarlık alanında 800 adet Sweet Sapphire asması yetiştiren Otuk, açık alanda ilk ürünlerini almanın mutluluğunu yaşıyor.
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Üretimde farklılaşmanın önemine değinen Otuk, "Bağ yetiştirmeyi çok seviyorum. Önemli olan farklı üretim yaparak verimi artırmak. Bu türün albenisi çok yüksek, lezzetli ve gevrek olması tüketiciye son derece cazip geliyor. Piyasası da şu an gayet iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de bağda incelemelerde bulunarak bölge tarımına sağladığı katma değer ve örnek üretim çalışmaları dolayısıyla genç üreticiye teşekkür etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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