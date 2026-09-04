28 Bin Plastik Ördek Denize Saçıldı, Yıllarca Süren Bir Deneyin Parçası Oldu
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10 Ocak 1992 tarihinde Hong Kong’dan ABD’nin Tacoma kentine gitmekte olan Ever Laurel adlı kargo gemisi, Kuzey Pasifik’te şiddetli bir fırtınaya yakalandı. Dalgaların devirdiği 12 nakliye konteynerinden birinde, çocukların banyoda oynaması için üretilmiş 28 bin 800 adet deliksiz ve su geçirmez plastik oyuncak bulunuyordu. Sarı ördekler, mavi kaplumbağalar, kırmızı kunduzlar ve yeşil kurbağalardan oluşan bu kafile, okyanus ortasında patlayan konteynerden sulara saçıldı.
Sıradan bir kargo kazası gibi başlayan bu olay, okyanus bilimcilerin müdahalesiyle tarihin en uzun ve sıra dışı çevre araştırmalarından birine dönüştü.
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Oyuncakların su alıp batmayan özel yapısı, okyanus bilimci Curtis Ebbesmeyer’in dikkatini çekti.
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Tamamen kazara gerçekleşen bu dökülme, bilim insanlarına geleneksel yöntemlerle toplanması milyarlarca dolara mal olacak devasa bir veri sağladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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