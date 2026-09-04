Soğuklar Başlamadan Bilinmesi Gereken Yöntem: Petekleri Böyle Temizleyince Ev Sıcacık Oluyor

Soğuk havaların kapıya dayanmasıyla birlikte ev sahipleri ısınma maliyetlerini düşürmenin ve evlerini daha verimli ısıtmanın yollarını arıyor. Sosyal medyada fırtınalar estiren pratik bir temizlik yöntemi ise kış öncesi petek bakımını hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor.

TikTok'ta Washy_Wash kullanıcı adıyla bilinen bir içerik üreticisinin paylaştığı yöntem, radyatörlerin içinde biriken ve ısıyı engelleyen tozları anında temizleyerek evlerin adeta hamam gibi ısınmasını sağlıyor.

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