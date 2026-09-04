Soğuklar Başlamadan Bilinmesi Gereken Yöntem: Petekleri Böyle Temizleyince Ev Sıcacık Oluyor
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Soğuk havaların kapıya dayanmasıyla birlikte ev sahipleri ısınma maliyetlerini düşürmenin ve evlerini daha verimli ısıtmanın yollarını arıyor. Sosyal medyada fırtınalar estiren pratik bir temizlik yöntemi ise kış öncesi petek bakımını hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor.
TikTok'ta Washy_Wash kullanıcı adıyla bilinen bir içerik üreticisinin paylaştığı yöntem, radyatörlerin içinde biriken ve ısıyı engelleyen tozları anında temizleyerek evlerin adeta hamam gibi ısınmasını sağlıyor.
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Radyatörlerin arkasında ve iç ızgaralarında biriken tozlar, ısı iletimini engelleyerek kombinin daha fazla çalışmasına ve faturaların kabarmasına neden oluyor.
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Temizlik uzmanları ve sosyal medya kullanıcıları, elektrikli süpürgelerin ulaşamadığı dar alanlarda bu yöntemin mucizeler yarattığını belirtiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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