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Soğuklar Başlamadan Bilinmesi Gereken Yöntem: Petekleri Böyle Temizleyince Ev Sıcacık Oluyor

Soğuklar Başlamadan Bilinmesi Gereken Yöntem: Petekleri Böyle Temizleyince Ev Sıcacık Oluyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 14:38
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Soğuk havaların kapıya dayanmasıyla birlikte ev sahipleri ısınma maliyetlerini düşürmenin ve evlerini daha verimli ısıtmanın yollarını arıyor. Sosyal medyada fırtınalar estiren pratik bir temizlik yöntemi ise kış öncesi petek bakımını hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor.

TikTok'ta Washy_Wash kullanıcı adıyla bilinen bir içerik üreticisinin paylaştığı yöntem, radyatörlerin içinde biriken ve ısıyı engelleyen tozları anında temizleyerek evlerin adeta hamam gibi ısınmasını sağlıyor.

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Radyatörlerin arkasında ve iç ızgaralarında biriken tozlar, ısı iletimini engelleyerek kombinin daha fazla çalışmasına ve faturaların kabarmasına neden oluyor.

Radyatörlerin arkasında ve iç ızgaralarında biriken tozlar, ısı iletimini engelleyerek kombinin daha fazla çalışmasına ve faturaların kabarmasına neden oluyor.

Özel radyatör fırçaları veya dar süpürge başlıkları her noktaya ulaşamazken, paylaşılan pratik yöntemde ihtiyacınız olan tek şey: Saç kurutma makinesi ve nemli bir havlu.

Adım Adım Pratik Temizlik Yöntemi:Nemli Havlu Aşaması: İlk olarak ıslatılıp suyu iyice sıkılmış nemli bir havlu radyatörün tam altına seriliyor. Bu havlu, yukarıdan dökülecek tozların odanın içine dağılmasını engellemek ve partikülleri hapsetmek için kritik bir rol oynuyor.

Tozları Havayla İtme: Saç kurutma makinesi radyatörün üst havalandırma ızgaralarına tutularak güçlü hava akımı aşağıya doğru yönlendiriliyor.

Sonuç: Peteğin dar kanallarında sıkışıp kalan tüm toz birikintileri, havanın etkisiyle alt kısımdaki nemli havluya dökülüyor.

Temizlik uzmanları ve sosyal medya kullanıcıları, elektrikli süpürgelerin ulaşamadığı dar alanlarda bu yöntemin mucizeler yarattığını belirtiyor.

Temizlik uzmanları ve sosyal medya kullanıcıları, elektrikli süpürgelerin ulaşamadığı dar alanlarda bu yöntemin mucizeler yarattığını belirtiyor.

Düşen tozların havaya karışmasını önleyen nemli havlu tekniği, ekstra temizlik ekipmanı satın alma masrafını da ortadan kaldırıyor.

Kış sezonu başlamadan önce radyatörlerde biriken toz tabakasından kurtulmak, sadece ev hijyenini artırmakla kalmıyor; ısının odaya daha hızlı yayılmasını sağlayarak enerji faturalarında da doğrudan tasarruf sağlıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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