Ali Koç’tan Biricik Eşi Nevbahar Koç’un Girişimine Sürpriz Destek: Markası İçin Kamera Karşısına Geçti

Ünlü iş insanı, 2005 yılında ünlü iş insanı Mehmet Demirağ'ın kızı Nevbahar Demirağ ile hayatını birleştirdi. Çift, evlendikleri günden bu yana cemiyet hayatının en dikkat çeken evliliklerinden birini gözlerden uzak ama bir o kadar da göz dolduran bir zarafetle sürdürüyor. Magazin sayfalarında çok sık yer almamayı tercih etseler de katıldıkları davetlerde verdikleri pozlar ve sergiledikleri örnek birliktelikle yıllardır magazin basınının ilgi odağı olmaya devam ediyorlar.