Ali Koç’tan Biricik Eşi Nevbahar Koç’un Girişimine Sürpriz Destek: Markası İçin Kamera Karşısına Geçti
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Türkiye'nin en tanınan iş insanlarından Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç, cemiyet hayatının zarif isimlerinden eşi Nevbahar Koç’a verdiği sürpriz destekle magazin gündemine damga vurdu. 2005 yılından bu yana evlilik sürdüren çift, bu kez ezber bozan bir projeyle adlarından söz ettirdi. Ünlü iş insanı, eşi Nevbahar Koç’un kurucu ortakları arasında yer aldığı lüks parfüm markası için kameralar karşısına geçerek özel bir tanıtım çekiminde yer aldı.
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Türkiye'nin en köklü ve tanınan ailelerinden birinin mensubu olan Ali Koç, yalnızca Koç Holding'in üçüncü kuşak temsilcilerinden biri olmasıyla değil; uzun yıllardır ekonomi, iş dünyası ve spor kulüplerindeki aktif liderlik rolleriyle adından sıklıkla söz ettiriyor.
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Nevbahar Koç, güzelliği ve stiliyle cemiyet hayatının stil ikonları arasında gösteriliyor.
Kamuoyunun daha çok iş dünyasındaki üst düzey görevleri ve Fenerbahçe'deki başkanlık dönemiyle görmeye alıştığı Ali Koç'un bir parfüm markasının tanıtımı için kameralara poz vermesi, son derece alışılmışın dışında bir görüntü ortaya çıkardı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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