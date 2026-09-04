article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ali Koç’tan Biricik Eşi Nevbahar Koç’un Girişimine Sürpriz Destek: Markası İçin Kamera Karşısına Geçti

Ali Koç’tan Biricik Eşi Nevbahar Koç’un Girişimine Sürpriz Destek: Markası İçin Kamera Karşısına Geçti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 12:47
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye'nin en tanınan iş insanlarından Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç, cemiyet hayatının zarif isimlerinden eşi Nevbahar Koç’a verdiği sürpriz destekle magazin gündemine damga vurdu. 2005 yılından bu yana evlilik sürdüren çift, bu kez ezber bozan bir projeyle adlarından söz ettirdi. Ünlü iş insanı, eşi Nevbahar Koç’un kurucu ortakları arasında yer aldığı lüks parfüm markası için kameralar karşısına geçerek özel bir tanıtım çekiminde yer aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'nin en köklü ve tanınan ailelerinden birinin mensubu olan Ali Koç, yalnızca Koç Holding'in üçüncü kuşak temsilcilerinden biri olmasıyla değil; uzun yıllardır ekonomi, iş dünyası ve spor kulüplerindeki aktif liderlik rolleriyle adından sıklıkla söz ettiriyor.

Türkiye'nin en köklü ve tanınan ailelerinden birinin mensubu olan Ali Koç, yalnızca Koç Holding'in üçüncü kuşak temsilcilerinden biri olmasıyla değil; uzun yıllardır ekonomi, iş dünyası ve spor kulüplerindeki aktif liderlik rolleriyle adından sıklıkla söz ettiriyor.

Ünlü iş insanı, 2005 yılında ünlü iş insanı Mehmet Demirağ'ın kızı Nevbahar Demirağ ile hayatını birleştirdi. Çift, evlendikleri günden bu yana cemiyet hayatının en dikkat çeken evliliklerinden birini gözlerden uzak ama bir o kadar da göz dolduran bir zarafetle sürdürüyor. Magazin sayfalarında çok sık yer almamayı tercih etseler de katıldıkları davetlerde verdikleri pozlar ve sergiledikleri örnek birliktelikle yıllardır magazin basınının ilgi odağı olmaya devam ediyorlar.

Nevbahar Koç, güzelliği ve stiliyle cemiyet hayatının stil ikonları arasında gösteriliyor.

Nevbahar Koç, güzelliği ve stiliyle cemiyet hayatının stil ikonları arasında gösteriliyor.

Sanat, tasarım ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerle tanınan Koç, bu kez de lüks kozmetik sektörüne adım atarak ortakları arasında bulunduğu niş parfüm markasını hayata geçirdi.

Söz konusu parfüm markasının lansmanı ve tanıtım projeleri için hazırlıklar sürerken, projeye damga vuran en büyük sürpriz ise Ali Koç’tan geldi. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe’nin eski başkanı olan Ali Koç, eşi Nevbahar Koç'un girişimcilik heyecanına ortak olarak markanın tanıtım çekimleri için objektif karşısına geçti. Eşine destek vermek amacıyla kamera karşısına geçen ünlü iş insanı, gerçekleştirilen özel çekimlerde yer alarak markanın görsel tanıtımında doğrudan rol üstlendi.

Kamuoyunun daha çok iş dünyasındaki üst düzey görevleri ve Fenerbahçe'deki başkanlık dönemiyle görmeye alıştığı Ali Koç'un bir parfüm markasının tanıtımı için kameralara poz vermesi, son derece alışılmışın dışında bir görüntü ortaya çıkardı.

Kamuoyunun daha çok iş dünyasındaki üst düzey görevleri ve Fenerbahçe'deki başkanlık dönemiyle görmeye alıştığı Ali Koç'un bir parfüm markasının tanıtımı için kameralara poz vermesi, son derece alışılmışın dışında bir görüntü ortaya çıkardı.

Başarılı iş insanının eşinin markasına verdiği bu doğrudan destek, magazin basını kadar sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
4
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın