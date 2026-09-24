Meksika'nın Altın Meyvesi Türkiye’de Rekor Kırdı: Sağlıklı Beslenmenin Temeli Oldu
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Kaynak: https://www.researchgate.net/publicat...
Anavatanı Orta Amerika ve özellikle Meksika olan avokado, Türkiye iklimine mükemmel bir uyum sağlayarak Akdeniz sahillerinin en kıymetli tarımsal değerlerinden birine dönüştü. Tropikal iklim meyvesi olarak bilinen bu besleyici ürün, son yıllarda Türk çiftçisinin de en gözde tercihlerinden biri haline geldi. Özellikle Akdeniz Bölgesi’nin mikroklima özellikleri, avokadonun hem kalitesini hem de rekoltesini her geçen sezon yukarı taşıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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