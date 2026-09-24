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Meksika'nın Altın Meyvesi Türkiye’de Rekor Kırdı: Sağlıklı Beslenmenin Temeli Oldu

Meksika'nın Altın Meyvesi Türkiye’de Rekor Kırdı: Sağlıklı Beslenmenin Temeli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 23:33
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Anavatanı Orta Amerika ve özellikle Meksika olan avokado, Türkiye iklimine mükemmel bir uyum sağlayarak Akdeniz sahillerinin en kıymetli tarımsal değerlerinden birine dönüştü. Tropikal iklim meyvesi olarak bilinen bu besleyici ürün, son yıllarda Türk çiftçisinin de en gözde tercihlerinden biri haline geldi. Özellikle Akdeniz Bölgesi’nin mikroklima özellikleri, avokadonun hem kalitesini hem de rekoltesini her geçen sezon yukarı taşıyor.

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Kaynak: https://www.researchgate.net/publicat...
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Türkiye’de 2002 Yılından Bu Yana Sürdürülen Tarım Politikaları Meyvesini Verdi

Türkiye’de 2002 Yılından Bu Yana Sürdürülen Tarım Politikaları Meyvesini Verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan resmî veriler, yaşanan muazzam dönüşümü gözler önüne seriyor. 2002 yılında yalnızca 400 ton seviyesinde gerçekleşen toplam avokado rekoltesi, 2025 yılı verilerine bakıldığında 68 bin 230 ton sınırını aşmış bulunuyor. Çeyrek asırdan kısa bir süre içerisinde gerçekleşen bu muazzam artış, Türkiye’nin tropikal meyve yetiştiriciliğinde katettiği mesafeyi net bir biçimde kanıtlıyor.

Antalya Başta Olmak Üzere Tüm Akdeniz Kuşağı Yeni Üretim Sahalarıyla Genişliyor

Antalya Başta Olmak Üzere Tüm Akdeniz Kuşağı Yeni Üretim Sahalarıyla Genişliyor

Üretim hacmindeki bu yükselişin merkezinde, avokado yetiştiriciliğinin lokomotifi konumundaki Antalya ve çevre ilçeleri yer alıyor. Alanya ve Gazipaşa gibi sahil ilçelerinde kurulan modern avokado bahçeleri, bölge ekonomisine yüksek katma değer sağlıyor. Sıcak iklimi ve nemli toprak yapısını seven meyve, Antalya’nın yanı sıra Mersin, Muğla ve Adana gibi komşu illerde de her geçen gün yeni ekim alanlarına kavuşuyor.

Geleneksel Tarımdan Modern Yetiştiriciliğe Geçen Çiftçiler İhracat Pazarlarında Güçleniyor

Geleneksel Tarımdan Modern Yetiştiriciliğe Geçen Çiftçiler İhracat Pazarlarında Güçleniyor

Geleneksel ürünlerin dışına çıkarak alternatif tarıma yönelen üreticiler, avokado sayesinde hem iç pazarda yüksek talep görüyor hem de dış satımda önemli fırsatlar yakalıyor. Besin değeri, sağlıklı yağ içeriği ve zengin vitamin yapısıyla tüketim alışkanlıklarında üst sıralara yerleşen ürün, başta Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere birçok dış pazara ihraç ediliyor. Akdeniz’in yükselen değeri avokado, Türkiye’nin tarımsal ihracat kalemleri arasında stratejik bir konum kazanmaya devam ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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