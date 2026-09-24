Meksika'nın Altın Meyvesi Türkiye’de Rekor Kırdı: Sağlıklı Beslenmenin Temeli Oldu

Anavatanı Orta Amerika ve özellikle Meksika olan avokado, Türkiye iklimine mükemmel bir uyum sağlayarak Akdeniz sahillerinin en kıymetli tarımsal değerlerinden birine dönüştü. Tropikal iklim meyvesi olarak bilinen bu besleyici ürün, son yıllarda Türk çiftçisinin de en gözde tercihlerinden biri haline geldi. Özellikle Akdeniz Bölgesi’nin mikroklima özellikleri, avokadonun hem kalitesini hem de rekoltesini her geçen sezon yukarı taşıyor.

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