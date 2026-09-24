Anadolu Efes EuroLeague'e Mağlubiyetle Başladı: Barcelona Son Çeyrekte Kazandı
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Basketbolda THY EuroLeague'in 2026-27 sezonu ilk hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Barcelona ile karşılaştı. Palau Blaugrana'da oynanan mücadelenin büyük bölümünde üstünlüğü elinde tutan lacivert-beyazlılar, son çeyrekte etkili bir oyun ortaya koyan Barcelona'ya 89-82 mağlup olarak sezona yenilgiyle başladı.
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Anadolu Efes maça hızlı başladı ve ilk çeyreği önde kapattı.
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Üçüncü çeyrekte üstünlük yeniden Anadolu Efes'e geçti.
Mike James ve Saric hücumda takımının yükünü çekti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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