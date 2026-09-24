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Anadolu Efes EuroLeague'e Mağlubiyetle Başladı: Barcelona Son Çeyrekte Kazandı

Anadolu Efes EuroLeague'e Mağlubiyetle Başladı: Barcelona Son Çeyrekte Kazandı

Barcelona Anadolu Efes
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.09.2026 - 23:55
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Basketbolda THY EuroLeague'in 2026-27 sezonu ilk hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Barcelona ile karşılaştı. Palau Blaugrana'da oynanan mücadelenin büyük bölümünde üstünlüğü elinde tutan lacivert-beyazlılar, son çeyrekte etkili bir oyun ortaya koyan Barcelona'ya 89-82 mağlup olarak sezona yenilgiyle başladı.

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Anadolu Efes maça hızlı başladı ve ilk çeyreği önde kapattı.

Anadolu Efes maça hızlı başladı ve ilk çeyreği önde kapattı.

Karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 5. dakikada skoru 6-20'ye taşıyarak rakibi karşısında 14 sayılık bir fark yakaladı. Barcelona'nın bu bölümde hücumda zorlandığı mücadelenin ilk çeyreğini lacivert-beyazlı ekip 25-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan ve savunmada sertleşen ev sahibi takım ise farkı adım adım eritti ve devre arasına 45-44'lük skor üstünlüğüyle girmeyi başardı.

Üçüncü çeyrekte üstünlük yeniden Anadolu Efes'e geçti.

Üçüncü çeyrekte üstünlük yeniden Anadolu Efes'e geçti.

İkinci yarıya da iyi başlayan Anadolu Efes, üçüncü çeyrekte yeniden öne geçti ve periyodu 67-63 önde kapattı. Son çeyreğe dört sayılık avantajla giren lacivert-beyazlılar, bu bölümde Barcelona'nın hücumdaki etkinliğine karşılık veremedi. Son periyotta üstün bir oyun sergileyen İspanya temsilcisi, skoru lehine çevirerek parkeden 89-82 galip ayrıldı.

Mike James ve Saric hücumda takımının yükünü çekti.

Mike James ve Saric hücumda takımının yükünü çekti.

Barcelona'da Brizuela 20 ve Punter 19 sayıyla galibiyette öne çıkan isimler oldu. Anadolu Efes'te ise Mike James 22 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken Saric 17 sayıyla ona en fazla katkıyı veren isim oldu. Anadolu Efes, EuroLeague'in ikinci haftasında sahasında İspanya'nın bir diğer ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Barcelona ise bir sonraki maçında deplasmanda Dubai ile karşılaşacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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