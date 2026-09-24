Anadolu Efes EuroLeague'e Mağlubiyetle Başladı: Barcelona Son Çeyrekte Kazandı

Barcelona'da Brizuela 20 ve Punter 19 sayıyla galibiyette öne çıkan isimler oldu. Anadolu Efes'te ise Mike James 22 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken Saric 17 sayıyla ona en fazla katkıyı veren isim oldu. Anadolu Efes, EuroLeague'in ikinci haftasında sahasında İspanya'nın bir diğer ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Barcelona ise bir sonraki maçında deplasmanda Dubai ile karşılaşacak.