Balık Yemi Ararken Servet Buldu: 24 Bin Orta Çağ Sikkesi Milyonlar Kazandırdı

Bu boyuttaki bir serveti toprağa gömen kişi veya ailenin bunu hangi sebeple sakladığı henüz tespit edilemedi. Sikkelerin gömüldüğü dönemde Stockholm şehrinin henüz resmi olarak kurulmamış olması da dikkat çekici detaylar arasında yer alıyor. İlk yazılı belgesi 1252 yılına ait olan Stockholm’ün kuruluşu, sikkelerin basım tarihi olan 1173-1195 yıllarının yaklaşık yüz yıl sonrasına denk geliyor.