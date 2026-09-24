Balık Yemi Ararken Servet Buldu: 24 Bin Orta Çağ Sikkesi Milyonlar Kazandırdı
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Kaynak: https://www.smithsonianmag.com/smart-...
İsveç’in Södertälje bölgesindeki Mörkö Yarımadası’nda yer alan bir yazlık evin bahçesinde solucan arayan çift, ülke tarihinin en büyük gümüş sikke definesine rastladı. Ağustos 2025'te gerçekleşen bu sıra dışı keşfin ardından devlete devredilen 24 bin 100 gümüş sikke ile 144 arkeolojik obje için aileye yaklaşık 19 milyon lira (4 milyon İsveç kronu) ödül ödeneceği bildirildi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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