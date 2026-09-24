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Balık Yemi Ararken Servet Buldu: 24 Bin Orta Çağ Sikkesi Milyonlar Kazandırdı

Balık Yemi Ararken Servet Buldu: 24 Bin Orta Çağ Sikkesi Milyonlar Kazandırdı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 23:46
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İsveç’in Södertälje bölgesindeki Mörkö Yarımadası’nda yer alan bir yazlık evin bahçesinde solucan arayan çift, ülke tarihinin en büyük gümüş sikke definesine rastladı. Ağustos 2025'te gerçekleşen bu sıra dışı keşfin ardından devlete devredilen 24 bin 100 gümüş sikke ile 144 arkeolojik obje için aileye yaklaşık 19 milyon lira (4 milyon İsveç kronu) ödül ödeneceği bildirildi.

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Kaynak

Kaynak: https://www.smithsonianmag.com/smart-...
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Sıradan Bir Yem Arayışı Ülke Tarihinin En Büyük Keşfine Dönüştü

Sıradan Bir Yem Arayışı Ülke Tarihinin En Büyük Keşfine Dönüştü

Karı kocanın balık tutmak için yemlik solucan bulmak amacıyla toprağı eşelediği sırada tesadüfen ulaştığı tarihi servet, saatler içinde Stockholm İl İdare Kurulu yetkililerine bildirildi. İhbardan üç gün sonra adrese gelen bir arkeolog, mülk sahibiyle birlikte yürüttüğü üç saatlik çalışmayla definenin büyük kısmını çıkardı. Çıkarılan tarihi eserler 10 litrelik iki plastik kovayı doldururken, sonrasında bölgeye getirilen iş makinesi yardımıyla detaylı bir inceleme gerçekleştirildi.

Binlerce Yıllık Sikkeler Orta Çağ İsveç Tarihine Işık Tutuyor

Binlerce Yıllık Sikkeler Orta Çağ İsveç Tarihine Işık Tutuyor

İlk etapta 20 bin civarında sanılan definenin, ayrıntılı analizler sonucunda 24 bin 100 gümüş sikke ve 144 farklı arkeolojik objeden oluştuğu netleşti. Toplamda 4,7 kilogram ağırlığa sahip olan ve 'Hörningsholm Definesi' adı verilen koleksiyon, Viking Çağı ile Erken Orta Çağ dönemine tarihlendiriliyor. Uzmanlar sikkelerin ağırlıklı olarak 12. yüzyıldan kaldığını söylerken, bazı parçaların üzerinde yer alan 'KANUTUS' ibaresi Kral Knut Eriksson’un hüküm sürdüğü dönemi gösteriyor. Koleksiyonda hükümdarların yanı sıra piskoposlar adına basılan nadir örnekler ve Gotland menşeli sikkeler de bulunuyor.

Devlet Tarafından Kamulaştırılan Define İçin Rekor Ödül Belirlendi

Devlet Tarafından Kamulaştırılan Define İçin Rekor Ödül Belirlendi

İsveç Ulusal Miras Kurulu, yasal düzenlemeler doğrultusunda yüksek tarihi ve kültürel değere sahip bu koleksiyon için kamulaştırma kararı aldı. Mayıs 2026’da kamuoyuna duyurulan kararla birlikte, olağanüstü arkeolojik değeri gerekçe gösterilerek devlete aktarılan defineyi bulan çifte rekor seviyede bir ödül verilmesi kararlaştırıldı.

Toprağa Gömülen Dev Servetin Arkasındaki Sır Halen Çözülemedi

Toprağa Gömülen Dev Servetin Arkasındaki Sır Halen Çözülemedi

Bu boyuttaki bir serveti toprağa gömen kişi veya ailenin bunu hangi sebeple sakladığı henüz tespit edilemedi. Sikkelerin gömüldüğü dönemde Stockholm şehrinin henüz resmi olarak kurulmamış olması da dikkat çekici detaylar arasında yer alıyor. İlk yazılı belgesi 1252 yılına ait olan Stockholm’ün kuruluşu, sikkelerin basım tarihi olan 1173-1195 yıllarının yaklaşık yüz yıl sonrasına denk geliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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