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Yaşam
Evlerini Kaybedince Tarıma Geçtiler: Şimdi Her Yıl Milyonlar Kazanıyorlar

Evlerini Kaybedince Tarıma Geçtiler: Şimdi Her Yıl Milyonlar Kazanıyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 23:19
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2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan derin ekonomik kriz, California’da ikamet eden Corinne Hansch ve Matthew Leon çiftinin hayatında dönüm noktası oldu. Barınma imkânlarını ve evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan çift, geçimlerini sağlamak amacıyla radikal bir kararla tarımsal üretime yönelme kararı aldı. İlk girişimlerini kiraladıkları arazinin sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle kaybetseler de, yılmayan ikili faaliyetlerini New York eyaletine taşıdı. Akrabalarına ait bir doğa koruma alanında Lovin’ Mama Farm markasını kuran girişimciler, kısa sürede tarım sektöründe dikkat çeken bir başarı hikayesine imza attı.

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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
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Toprak Verimliliğini Doğal Yöntemlerle Artırarak Mikro Yeşillik Üretimine Odaklandılar

Toprak Verimliliğini Doğal Yöntemlerle Artırarak Mikro Yeşillik Üretimine Odaklandılar

Taşındıkları bölgede 1 milyondan fazla potansiyel müşteriye doğrudan erişim sağlama imkânı bulan üreticiler, pazara ilk olarak hızlı devir daim sağlayan mikro yeşillik satışıyla giriş yaptı. Mülkiyetlerindeki 120 dönümlük arazinin 2,5 dönümlük kısmında yoğun tarım gerçekleştiren çift, sekiz yıl süresince aralıksız kompost uygulaması yürüterek topraktaki organik madde oranını yüzde 12 seviyesine ulaştırdı. Derin sürüm ve ağır makine kullanımından kaçınan işletme; ahşap yongaları, siyah brandalar ve doğal ekosistem unsurlarından faydalanarak kimyasal ilaç ile sentetik gübre kullanımını minimuma indirdi.

Yıllık Gelirlerini 700 Bin Dolar Seviyesine Çıkarırken Bölge Halkına İstihdam Sağladılar

Yıllık Gelirlerini 700 Bin Dolar Seviyesine Çıkarırken Bölge Halkına İstihdam Sağladılar

Haftalık altı farklı çiftçi pazarındaki varlıkları, kurdukları dokuz üretim serası ve katma değerli ürün çeşitliliği sayesinde yıllık yaklaşık 700 bin dolar (güncel kurlarla yaklaşık 34 milyon lira) ciroya ulaşan işletme, bünyesinde 12 kişiye tam zamanlı istihdam olanağı sağladı. Ticari tarım kredilerine erişimde yaşanan zorlukları aşmak amacıyla büyüme finansmanını devlet hibeleri, belediye destek programları ve kitlesel fonlama projeleriyle sağlayan çift, New York’un Amsterdam şehrinde Lovin’ Mama Kitchen adıyla perakende bir mağaza ve mutfak tesisini hizmete açtı.

Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Düşük Gelirli Vatandaşların Taze Gıdaya Erişimini Kolaylaştırdılar

Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Düşük Gelirli Vatandaşların Taze Gıdaya Erişimini Kolaylaştırdılar

Açılan perakende tesis bünyesinde taze sebze, hazır yemek ve indirimli gıda kutuları satışa sunulurken, düşük gelirli vatandaşlar için gıda yardımı ödeme sistemleri (EBT) de aktif biçimde kabul edilmeye başlandı. Ürettikleri tonlarca domatesi kendi mutfaklarında sos ve salsa gibi işlenmiş katma değerli ürünlere dönüştüren işletme, doğrudan üretici olmanın getirdiği maliyet avantajını bölge halkına yansıtarak taze ve kaliteli gıdaya erişimi kolaylaştırdı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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