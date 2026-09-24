Evlerini Kaybedince Tarıma Geçtiler: Şimdi Her Yıl Milyonlar Kazanıyorlar

2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan derin ekonomik kriz, California’da ikamet eden Corinne Hansch ve Matthew Leon çiftinin hayatında dönüm noktası oldu. Barınma imkânlarını ve evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan çift, geçimlerini sağlamak amacıyla radikal bir kararla tarımsal üretime yönelme kararı aldı. İlk girişimlerini kiraladıkları arazinin sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle kaybetseler de, yılmayan ikili faaliyetlerini New York eyaletine taşıdı. Akrabalarına ait bir doğa koruma alanında Lovin’ Mama Farm markasını kuran girişimciler, kısa sürede tarım sektöründe dikkat çeken bir başarı hikayesine imza attı.

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