Evlerini Kaybedince Tarıma Geçtiler: Şimdi Her Yıl Milyonlar Kazanıyorlar
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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan derin ekonomik kriz, California’da ikamet eden Corinne Hansch ve Matthew Leon çiftinin hayatında dönüm noktası oldu. Barınma imkânlarını ve evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan çift, geçimlerini sağlamak amacıyla radikal bir kararla tarımsal üretime yönelme kararı aldı. İlk girişimlerini kiraladıkları arazinin sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle kaybetseler de, yılmayan ikili faaliyetlerini New York eyaletine taşıdı. Akrabalarına ait bir doğa koruma alanında Lovin’ Mama Farm markasını kuran girişimciler, kısa sürede tarım sektöründe dikkat çeken bir başarı hikayesine imza attı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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