Boş Salona Konuşan Netanyahu'nun Hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamdani ve Hasan Piker Vardı

Netanyahu, Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan konuşmasında hakarete varan ifadeler kullandı:

“Şimdi antisemitik yalanların en yeni süper yayıcısı olan ülkeye gelelim: Türkiye.

Erdoğan.

Erdoğan bir tiran.

Hamas’ın terör liderlerini barındırıyor.

Binlerce Kürt sivili öldürdü.

Ermeni soykırımını inkâr ediyor.Gazetecileri ve muhalefet liderlerini hapse atıyor. Hatta bu konuda dünya rekorunun onda olduğunu düşünüyorum.

AB üyesi Kıbrıs’ın kuzeyini yasa dışı biçimde işgal ediyor.

NATO üyesi Yunanistan’a karşı düzenli olarak ihlallerde bulunuyor.Şimdi de Suriye’yi ele geçirmek istiyor.

Bu şaşırtıcı değil çünkü neredeyse her gün İsrail’in yok edilmesi çağrısında bulunuyor.

Kudüs’ün yöneticisi olacağını söylüyor. Hayır Sayın Erdoğan, olmayacaksınız.'