Boş Salona Konuşan Netanyahu'nun Hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamdani ve Hasan Piker Vardı
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Netanyahu, konuşmasında New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’yi de gündemine aldı. Mamdani, daha önce Netanyahu’yu “savaş suçlusu” olarak tanımlamış ve hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı bulunan Netanyahu’nun New York’a gelmesi durumunda tutuklanması gerektiğini belirtmişti. Netanyahu ise Birleşmiş Milletler konuşması öncesinde Mamdani’nin sözlerine yanıt vereceğini açıklamıştı.
Netanyahu, Mamdani ve Piker'i eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da 'tiran' dedi.
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BM kürsüsünde Hasan Piker'in adının anılması sosyal medyayı da şaşırttı.
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Mamdani ve Hasan Piker haricinde Cumhurbaşkanı Erdoğan için de ağır ifadeler kullandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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