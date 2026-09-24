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Boş Salona Konuşan Netanyahu'nun Hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamdani ve Hasan Piker Vardı

Boş Salona Konuşan Netanyahu'nun Hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamdani ve Hasan Piker Vardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.09.2026 - 23:28
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Netanyahu, konuşmasında New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’yi de gündemine aldı. Mamdani, daha önce Netanyahu’yu “savaş suçlusu” olarak tanımlamış ve hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı bulunan Netanyahu’nun New York’a gelmesi durumunda tutuklanması gerektiğini belirtmişti. Netanyahu ise Birleşmiş Milletler konuşması öncesinde Mamdani’nin sözlerine yanıt vereceğini açıklamıştı.

Netanyahu, Mamdani ve Piker'i eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da 'tiran' dedi.

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BM kürsüsünde Hasan Piker'in adının anılması sosyal medyayı da şaşırttı.

Hasan Piker kimdir?

Mamdani ve Hasan Piker haricinde Cumhurbaşkanı Erdoğan için de ağır ifadeler kullandı.

Mamdani ve Hasan Piker haricinde Cumhurbaşkanı Erdoğan için de ağır ifadeler kullandı.

Netanyahu, Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan konuşmasında hakarete varan ifadeler kullandı: 

“Şimdi antisemitik yalanların en yeni süper yayıcısı olan ülkeye gelelim: Türkiye.

Erdoğan.

Erdoğan bir tiran.

Hamas’ın terör liderlerini barındırıyor.

Binlerce Kürt sivili öldürdü.

Ermeni soykırımını inkâr ediyor.Gazetecileri ve muhalefet liderlerini hapse atıyor. Hatta bu konuda dünya rekorunun onda olduğunu düşünüyorum.

AB üyesi Kıbrıs’ın kuzeyini yasa dışı biçimde işgal ediyor.

NATO üyesi Yunanistan’a karşı düzenli olarak ihlallerde bulunuyor.Şimdi de Suriye’yi ele geçirmek istiyor.

Bu şaşırtıcı değil çünkü neredeyse her gün İsrail’in yok edilmesi çağrısında bulunuyor.

Kudüs’ün yöneticisi olacağını söylüyor. Hayır Sayın Erdoğan, olmayacaksınız.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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