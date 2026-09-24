Dünyanın En Zengin Futbolcusu Kulüpsüz Kaldı: Faiq Bolkiah Yeni Takım Arıyor
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Sahip olduğu servet nedeniyle dünyanın en zengin futbolcusu olarak gösterilen Brunei Sultanı'nın yeğeni Faiq Bolkiah, 28 yaşında kulüpsüz kaldı. İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre son 3 sezonunu geçirdiği Tayland ekibi Ratchaburi FC, sözleşmesini yenilemediği Bolkiah'la yollarını ayırırken, yaz transfer döneminde herhangi bir kulüple anlaşamayan futbolcu serbest oyuncu statüsüne düştü.
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19 milyar euroluk servet iddiası tartışmalı.
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Bolkiah, Chelsea ve Leicester City altyapılarından geçti.
Bolkiah, Brunei Milli Takımı'nın kaptanı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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