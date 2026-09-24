Dünyanın En Zengin Futbolcusu Kulüpsüz Kaldı: Faiq Bolkiah Yeni Takım Arıyor

Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın yeğeni ve Prens Jefri Bolkiah'ın oğlu olan Faiq Bolkiah'ın kişisel servetinin yaklaşık 19 milyar euro olduğu öne sürülse de bu rakam tartışmalı. Vietnam merkezli VnExpress'in haberine göre bu servet aslında kraliyet ailesine ait bulunurken, Bolkiah'ın kişisel servetinin on milyonlarca dolar düzeyinde olduğu tahmin ediliyor. Aynı habere göre futbolcu Tayland'da ayda yaklaşık 3 bin dolar kazanırken, Leicester City döneminde haftalık maaşı 8 ila 10 bin dolar arasındaydı.