article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Dünyanın En Zengin Futbolcusu Kulüpsüz Kaldı: Faiq Bolkiah Yeni Takım Arıyor

Dünyanın En Zengin Futbolcusu Kulüpsüz Kaldı: Faiq Bolkiah Yeni Takım Arıyor

futbol
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.09.2026 - 19:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sahip olduğu servet nedeniyle dünyanın en zengin futbolcusu olarak gösterilen Brunei Sultanı'nın yeğeni Faiq Bolkiah, 28 yaşında kulüpsüz kaldı. İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre son 3 sezonunu geçirdiği Tayland ekibi Ratchaburi FC, sözleşmesini yenilemediği Bolkiah'la yollarını ayırırken, yaz transfer döneminde herhangi bir kulüple anlaşamayan futbolcu serbest oyuncu statüsüne düştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

19 milyar euroluk servet iddiası tartışmalı.

19 milyar euroluk servet iddiası tartışmalı.

Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın yeğeni ve Prens Jefri Bolkiah'ın oğlu olan Faiq Bolkiah'ın kişisel servetinin yaklaşık 19 milyar euro olduğu öne sürülse de bu rakam tartışmalı. Vietnam merkezli VnExpress'in haberine göre bu servet aslında kraliyet ailesine ait bulunurken, Bolkiah'ın kişisel servetinin on milyonlarca dolar düzeyinde olduğu tahmin ediliyor. Aynı habere göre futbolcu Tayland'da ayda yaklaşık 3 bin dolar kazanırken, Leicester City döneminde haftalık maaşı 8 ila 10 bin dolar arasındaydı.

Bolkiah, Chelsea ve Leicester City altyapılarından geçti.

Bolkiah, Chelsea ve Leicester City altyapılarından geçti.

Futbol eğitimini İngiltere'de alan Bolkiah, AFC Newbury'nin ardından Southampton, Chelsea ve Leicester City altyapılarında forma giydi. 2020'de Leicester'dan ayrılarak Portekiz ekibi Maritimo'ya transfer olan futbolcu, 2021'de Tayland'ın yolunu tuttu ve Chonburi FC'de oynadıktan sonra imza attığı Ratchaburi FC'de 3 sezon geçirdi.

Bolkiah, Brunei Milli Takımı'nın kaptanı.

Bolkiah, Brunei Milli Takımı'nın kaptanı.

9 Mayıs 1998'de ABD'nin Los Angeles kentinde doğan ve hem Brunei hem ABD vatandaşlığı bulunan Bolkiah, Brunei Milli Takımı'nda 6 kez forma giydi ve takımın kaptanlığını yapıyor. Kiana adında bir ikiz kız kardeşi ve babası tarafından en az 15 üvey kardeşi bulunan futbolcunun yeni takımıyla ilgili henüz bir gelişme yaşanmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın