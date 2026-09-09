Acun Ilıcalı'dan Hull City'li Futbolculara Çılgın Vaat: "Las Vegas'ı Onlara Getireceğim"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İngiltere Premier Lig'de ilk üç haftada kalesinde tek bir gol bile görmeyen Hull City, 12 Eylül'de Chelsea'yi ağırlayacak. Bu zorlu maç öncesinde kulübün sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından takımına çılgın bir vaatte bulundu. Acun Ilıcalı'nın 'Onları Las Vegas'a göndermeyeceğim... Las Vegas'ı onlara getireceğim' sözleri kısa sürede gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acun Ilıcalı'nın vaadi net: Seri bu şekilde sürerse Las Vegas futbolcuların ayağına gelecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üstelik seri bu sezonla da sınırlı değil; geçen sezonun play-off maçlarıyla birlikte sayı altıya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın