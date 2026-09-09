Acun Ilıcalı'dan Hull City'li Futbolculara Çılgın Vaat: "Las Vegas'ı Onlara Getireceğim"

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Chelsea maçı öncesinde takımının savunma performansına dikkat çekti. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Chelsea'ye karşı önümüzdeki zorlu maçı göz önünde bulundurarak, İngiltere'nin ilk dört liginde üç maçın ardından henüz gol yememiş tek takım olmamıza şaşıran herkese şunu hatırlatmak isterim: Geçen sezonki üç play-off maçımızda da gol yememiştik. Bu da üst üste altı maçlık temiz sayfa anlamına geliyor.'

Hull City sahibi, sözlerinin devamında geçen sezon yarı final öncesinde futbolculara verdiği Las Vegas gezisi sözünü hatırlattı: 'Yarı final öncesi yaptığım Las Vegas gezisi vaadini hatırlayarak, o zamandan beri hâlâ gol yemediğimizi söyleyebilirim. Tek söyleyebileceğim, eğer bu şekilde devam edebilirsek, onları Las Vegas'a göndermeyeceğim... Las Vegas'ı onlara getireceğim.'