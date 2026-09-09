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Acun Ilıcalı'dan Hull City'li Futbolculara Çılgın Vaat: "Las Vegas'ı Onlara Getireceğim"

Acun Ilıcalı'dan Hull City'li Futbolculara Çılgın Vaat: "Las Vegas'ı Onlara Getireceğim"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.09.2026 - 08:00
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İngiltere Premier Lig'de ilk üç haftada kalesinde tek bir gol bile görmeyen Hull City, 12 Eylül'de Chelsea'yi ağırlayacak. Bu zorlu maç öncesinde kulübün sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından takımına çılgın bir vaatte bulundu. Acun Ilıcalı'nın 'Onları Las Vegas'a göndermeyeceğim... Las Vegas'ı onlara getireceğim' sözleri kısa sürede gündem oldu.

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Acun Ilıcalı'nın vaadi net: Seri bu şekilde sürerse Las Vegas futbolcuların ayağına gelecek.

Acun Ilıcalı'nın vaadi net: Seri bu şekilde sürerse Las Vegas futbolcuların ayağına gelecek.

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Chelsea maçı öncesinde takımının savunma performansına dikkat çekti. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Chelsea'ye karşı önümüzdeki zorlu maçı göz önünde bulundurarak, İngiltere'nin ilk dört liginde üç maçın ardından henüz gol yememiş tek takım olmamıza şaşıran herkese şunu hatırlatmak isterim: Geçen sezonki üç play-off maçımızda da gol yememiştik. Bu da üst üste altı maçlık temiz sayfa anlamına geliyor.'

Hull City sahibi, sözlerinin devamında geçen sezon yarı final öncesinde futbolculara verdiği Las Vegas gezisi sözünü hatırlattı: 'Yarı final öncesi yaptığım Las Vegas gezisi vaadini hatırlayarak, o zamandan beri hâlâ gol yemediğimizi söyleyebilirim. Tek söyleyebileceğim, eğer bu şekilde devam edebilirsek, onları Las Vegas'a göndermeyeceğim... Las Vegas'ı onlara getireceğim.'

Acun Ilıcalı'nın gündem olan paylaşımı:

Chelsea'ye karşı önümüzdeki zorlu maçı göz önünde bulundurarak, İngiltere'nin ilk dört liginde üç maçın ardından henüz gol yememiş tek takım olmamıza şaşıran herkese şunu hatırlatmak isterim: Geçen sezonki üç play-off maçımızda da gol yememiştik.

Bu da üst üste altı maçlık temiz sayfa anlamına geliyor :)

Ve yarı final öncesi yaptığım Las Vegas gezisi vaadini hatırlayarak, o zamandan beri hâlâ gol yemediğimizi söyleyebilirim. Tek söyleyebileceğim, eğer bu şekilde devam edebilirsek, onları Las Vegas'a göndermeyeceğim... Las Vegas'ı onlara getireceğim”

Üstelik seri bu sezonla da sınırlı değil; geçen sezonun play-off maçlarıyla birlikte sayı altıya çıktı.

Üstelik seri bu sezonla da sınırlı değil; geçen sezonun play-off maçlarıyla birlikte sayı altıya çıktı.

Championship'ten Premier Lig'e yükselen Hull City, sezona beklentilerin çok üzerinde bir başlangıç yaptı. İlk hafta sahasında Manchester United'ı 2-0 yenen ekip, ikinci hafta Coventry City deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Üçüncü haftada ise Aston Villa ile golsüz berabere kaldı.

Bu üç maçta rakip filelere üç kez giden Hull City, kendi kalesinde henüz gol görmedi. İngiltere'de gol yemeyen tek takım olması da tablonun en dikkat çeken tarafı.

Acun Ilıcalı'nın vaadinin karşılığını bulup bulmayacağı 12 Eylül'de belli olacak. Hull City o gün sahasında Chelsea'yi konuk edecek ve serinin en zorlu sınavlarından birine çıkacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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