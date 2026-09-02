Acun Ilıcalı Hull City'nin Değerini 60 Milyondan 260 Milyon Euroya Çıkardı
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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu ve Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City, transfer döneminin son saatlerinde adeta şov yaptı. Transfer süresinin kapanmasına saatler kala peş peşe 5 önemli ismi kadrosuna katan turuncu siyahlılar, yaz transfer dönemi boyunca toplam 18 takviyeyle lige giriş yaptı. Yoğun geçen transfer sürecinin ardından kulübün toplam piyasa değeri yaklaşık 260 milyona dayandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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