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Acun Ilıcalı Hull City'nin Değerini 60 Milyondan 260 Milyon Euroya Çıkardı

Acun Ilıcalı Hull City'nin Değerini 60 Milyondan 260 Milyon Euroya Çıkardı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.09.2026 - 13:47
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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu ve Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City, transfer döneminin son saatlerinde adeta şov yaptı. Transfer süresinin kapanmasına saatler kala peş peşe 5 önemli ismi kadrosuna katan turuncu siyahlılar, yaz transfer dönemi boyunca toplam 18 takviyeyle lige giriş yaptı. Yoğun geçen transfer sürecinin ardından kulübün toplam piyasa değeri yaklaşık 260 milyona dayandı.

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Ada basınından yoğun ilgi

Ada basınından yoğun ilgi

İngiltere’nin önde gelen yayın organları Sky Sports, BBC ve talkSPORT, transferin son gününde 6 transfer birden gerçekleştiren Acun Ilıcalı ile canlı bağlantılar gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sezon taraftarlarına Premier Lig sözü veren Ilıcalı, uyguladığı transfer stratejisiyle Hull City’yi Avrupa futbolunun en çok konuşulan kulüplerinden biri haline getirdi. Yaklaşık 60 milyon euro seviyesindeki kadro değerini 260 milyon euro bandına taşıyan Hull City, transfer harcamalarında dünya genelinde 11. sıraya kadar tırmandı.

Acun Ilıcalı yönetimindeki Hull City, sezonun ilk iki maçından galibiyetle ayrılarak 6 puan topladı ve ligde üst sıralarda yer alıyor.

Transferde dur durak bilmiyorlar

Transferde dur durak bilmiyorlar

Hull City’nin son transferi ise Olympiakos’tan Christos Mouzakitis oldu. 5 yıllık sözleşme imzalanan 19 yaşındaki genç orta saha, 2024/25 sezonunda Yunanistan’da “Sezonun En İyi Genç Futbolcusu” ödülünün sahibi olmuştu.

Kaplanlar transfer sezonu boyunca şu isimleri kadrosuna kattı:

Nobel Mendy, Konstantinos Tzolakis, Lucas Herrington, Ilyas Ansah, Tim Iroegbunam, Mohamed-Ali Cho, Christos Mouzakitis, Brooke Norton-Cuffy, Jens Hjerto-Dahl, Sorba Thomas, Joe Gelhardt, Jack Butland, Lucas Gourna-Douath, Elliot Stroud, Robinio Vaz, Hidemasa Morita, Matt Targett, Oscar Zambrano

Ilıcalı'nın Sky Sports röportajı şöyle:

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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