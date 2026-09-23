Motorine Dev İndirim Geliyor: Fiyat 5,57 TL Birden Düşecek, Tarih Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Akaryakıtta gözler yeniden motorine çevrildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre motorin fiyatı 24 Eylül Perşembe gününden itibaren litrede 5,57 TL birden ucuzlayacak. Benzin fiyatlarında bu dönem herhangi bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Peki indirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorinin litresi kaç TL'den satılacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Motorine Litre Başına 5,57 TL'lik Dev İndirim Geliyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul, Ankara ve İzmir'de Motorinin Yeni Fiyatı Belli Oldu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın