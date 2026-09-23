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Motorine Dev İndirim Geliyor: Fiyat 5,57 TL Birden Düşecek, Tarih Belli Oldu

Motorine Dev İndirim Geliyor: Fiyat 5,57 TL Birden Düşecek, Tarih Belli Oldu

Akaryakıt Benzin Motorin
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
23.09.2026 - 19:01
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Akaryakıtta gözler yeniden motorine çevrildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre motorin fiyatı 24 Eylül Perşembe gününden itibaren litrede 5,57 TL birden ucuzlayacak. Benzin fiyatlarında bu dönem herhangi bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Peki indirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorinin litresi kaç TL'den satılacak?

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Motorine Litre Başına 5,57 TL'lik Dev İndirim Geliyor

Motorine Litre Başına 5,57 TL'lik Dev İndirim Geliyor

Akaryakıt sektöründen yapılan açıklamalara göre motorin fiyatında büyük çaplı bir indirime gidiliyor. Edinilen bilgilere göre 24 Eylül Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlandırmayla motorinin litre fiyatı 5,57 TL birden düşecek. Bu, son aylarda art arda gelen zamların ardından sürücülerin yüzünü güldürecek en büyük tek seferlik indirimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Petrol Ofisi, Shell, Opet ve BP gibi büyük akaryakıt dağıtım şirketlerinin istasyonlarına yansıması beklenen indirim, ham petrol fiyatlarındaki gerileme ve döviz kurundaki nispi durgunlukla ilişkilendiriliyor. Benzin tarafında ise herhangi bir fiyat hareketi öngörülmüyor; sürücülerin benzin için cebinden çıkacak tutar aynı kalacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Motorinin Yeni Fiyatı Belli Oldu

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Motorinin Yeni Fiyatı Belli Oldu

İndirimin ardından İstanbul'da motorinin litresi 90,86 TL'ye, Ankara'da 91,87 TL'ye, İzmir'de ise 92,26 TL'ye kadar gerileyecek. Doğu illerinde ise motorin fiyatının yaklaşık 93,06 TL seviyesinde şekillenmesi bekleniyor. Böylece motorin, geçtiğimiz haftalarda 100 TL sınırını aşan seyrinden bir miktar geri çekilmiş olacak.

Bugün itibarıyla İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 96,40 TL, Anadolu yakasında 96,20 TL seviyesinde bulunuyor. Aynı noktada benzinin litre fiyatı Avrupa yakasında 80,40 TL, Anadolu yakasında ise 80,30 TL. Ankara'da benzin 81,40 TL, motorin 97,50 TL; İzmir'de ise benzin 81,70 TL, motorin 97,80 TL'den satışa sunuluyor. LPG fiyatları da İstanbul'da 34,40-34,99 TL, Ankara'da 35,09 TL, İzmir'de ise 34,99 TL bandında seyrediyor.

Motorin fiyatı, Ağustos ayında yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesinin ardından art arda gelen zamlarla Eylül ortasında ilk kez 100 TL sınırını aşmıştı. Perşembe günü uygulanacak indirim, bu sert yükselişin ardından motorin fiyatında görülen en belirgin geri adım olarak öne çıkıyor.

Motorin fiyatlarındaki bu inişin, özellikle lojistik ve toplu taşımacılık sektöründe maliyetleri bir miktar rahatlatması bekleniyor. Sürücüler ise yeni fiyatların 24 Eylül Perşembe sabahından itibaren istasyon tabelalarına ne şekilde yansıyacağını yakından takip edecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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