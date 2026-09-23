Motorine Dev İndirim Geliyor: Fiyat 5,57 TL Birden Düşecek, Tarih Belli Oldu

İndirimin ardından İstanbul'da motorinin litresi 90,86 TL'ye, Ankara'da 91,87 TL'ye, İzmir'de ise 92,26 TL'ye kadar gerileyecek. Doğu illerinde ise motorin fiyatının yaklaşık 93,06 TL seviyesinde şekillenmesi bekleniyor. Böylece motorin, geçtiğimiz haftalarda 100 TL sınırını aşan seyrinden bir miktar geri çekilmiş olacak.

Bugün itibarıyla İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 96,40 TL, Anadolu yakasında 96,20 TL seviyesinde bulunuyor. Aynı noktada benzinin litre fiyatı Avrupa yakasında 80,40 TL, Anadolu yakasında ise 80,30 TL. Ankara'da benzin 81,40 TL, motorin 97,50 TL; İzmir'de ise benzin 81,70 TL, motorin 97,80 TL'den satışa sunuluyor. LPG fiyatları da İstanbul'da 34,40-34,99 TL, Ankara'da 35,09 TL, İzmir'de ise 34,99 TL bandında seyrediyor.

Motorin fiyatı, Ağustos ayında yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesinin ardından art arda gelen zamlarla Eylül ortasında ilk kez 100 TL sınırını aşmıştı. Perşembe günü uygulanacak indirim, bu sert yükselişin ardından motorin fiyatında görülen en belirgin geri adım olarak öne çıkıyor.

Motorin fiyatlarındaki bu inişin, özellikle lojistik ve toplu taşımacılık sektöründe maliyetleri bir miktar rahatlatması bekleniyor. Sürücüler ise yeni fiyatların 24 Eylül Perşembe sabahından itibaren istasyon tabelalarına ne şekilde yansıyacağını yakından takip edecek.