Doğuştan Altıncı Hissi Kuvvetli 4 Burç: İçlerine Doğuyor
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Astrologlara göre bazı burçlar, doğuştan gelen güçlü bir hissetme yeteneğine ve derin bir sezgiye sahip. Birçok kişinin gözden kaçırdığı detayları fark eden, insanların ruh halindeki en ufak değişimi anında sezen ve içgüdülerine güvenerek hareket eden bu zodyak temsilcileri, olayların görünmeyen yüzünü okuma konusunda adeta bir uzmandır.
İşte altıncı hissi son derece gelişmiş, çevresindekileri şaşırtan o 4 burç...
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1. Yengeç
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2. Akrep
3. Balık
4. Kova
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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