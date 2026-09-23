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Kışın Bitkileri Canlı Tutmak İçin Patates Kabuklarını Kullanın Çağrısı Yapıldı

Kışın Bitkileri Canlı Tutmak İçin Patates Kabuklarını Kullanın Çağrısı Yapıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 18:04
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Kış aylarında gün ışığının azalması ve havaların soğumasıyla birlikte ev bitkilerini canlı ve sağlıklı tutmak zorlaşabiliyor. Büyümenin yavaşladığı bu dönemde bitkilerin besin ihtiyacını karşılamak için pahalı veya kimyasal gübrelere başvurmaya gerek kalmıyor. Mutfaklarda genellikle çöpe atılan patates kabukları, ev yapımı güçlü bir sıvı gübreye dönüştürülerek toprağa ihtiyaç duyduğu besin maddelerini doğrudan ulaştırıyor.

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Sosyal medyada içerik üreten bahçıvanlık meraklılarının paylaşımlarıyla popülerleşen bu yöntem, hem bitki bakımını kolaylaştırıyor hem de gıda israfının önüne geçiyor.

Sosyal medyada içerik üreten bahçıvanlık meraklılarının paylaşımlarıyla popülerleşen bu yöntem, hem bitki bakımını kolaylaştırıyor hem de gıda israfının önüne geçiyor.

Evde Patates Kabuğu Sıvı Gübresi Nasıl Yapılır?

Geniş bir kompost alanı bulunmayan veya pratik bir çözüm arayanlar için fermentasyon yöntemi oldukça az yer kaplıyor:

  • Yıkadığınız patateslerin kabuklarını temiz ve boş bir cam kavanoza koyun.

  • Kavanozu suyla doldurup kapağını kapatın.

  • Karışımı 2 ila 5 gün boyunca güneş gören bir noktada bekletin.

  • Süre sonunda kabuklar fermente olarak içindeki hayati besin maddelerini suya bırakır. Keskin bir koku yayan bu besleyici suyu süzün.

  • Hazırladığınız konsantre sıvı gübreyi temiz suyla sulandırdıktan sonra hem saksı bitkilerinize hem de bahçe toprağınıza uygulayın.

Patates Kabukları Bitkilere Nasıl Fayda Sağlıyor?

Patates Kabukları Bitkilere Nasıl Fayda Sağlıyor?

Patates kabukları, bitki sağlığı için kritik önem taşıyan zengin bir mineral deposudur:

Potasyum Deposu: Bitkinin su alımını, fotosentez yeteneğini ve hastalıklara karşı direncini artırır.

Kök ve Yaprak Gelişimi: İçerdiği fosfor ve azot sayesinde güçlü kök yapısını destekler, hücre bölünmesini hızlandırarak yaprakların canlı ve yeşil kalmasını sağlar.

Sararmayı Önler: Yapısında bulunan magnezyum ve demir, klorofil üretimini destekleyerek bitki yapraklarındaki sararmaların önüne geçer.

Toprak Ekosistemi: Suda çözünen karbonhidratlar, saksı toprağındaki faydalı mikroorganizmaları besleyerek kökler için daha sağlıklı ve canlı bir ortam oluşturur.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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