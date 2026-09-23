Kışın Bitkileri Canlı Tutmak İçin Patates Kabuklarını Kullanın Çağrısı Yapıldı
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Kış aylarında gün ışığının azalması ve havaların soğumasıyla birlikte ev bitkilerini canlı ve sağlıklı tutmak zorlaşabiliyor. Büyümenin yavaşladığı bu dönemde bitkilerin besin ihtiyacını karşılamak için pahalı veya kimyasal gübrelere başvurmaya gerek kalmıyor. Mutfaklarda genellikle çöpe atılan patates kabukları, ev yapımı güçlü bir sıvı gübreye dönüştürülerek toprağa ihtiyaç duyduğu besin maddelerini doğrudan ulaştırıyor.
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Sosyal medyada içerik üreten bahçıvanlık meraklılarının paylaşımlarıyla popülerleşen bu yöntem, hem bitki bakımını kolaylaştırıyor hem de gıda israfının önüne geçiyor.
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Patates Kabukları Bitkilere Nasıl Fayda Sağlıyor?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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