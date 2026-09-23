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Süper El Nino Alarmı: 9 Ayda 451 Bin Kişi Hayatını Kaybedebilir!

Süper El Nino Alarmı: 9 Ayda 451 Bin Kişi Hayatını Kaybedebilir!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
23.09.2026 - 18:01
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Dünya genelinde iklim krizinin etkileri gün geçtikçe daha belirgin hale gelirken, uzmanlardan küresel çapta büyük bir yıkıma yol açabilecek yeni bir uyarı geldi. Chicago Üniversitesi'nden araştırmacılar, önümüzdeki dönemde etkisini artırması beklenen El Nino hava olayıyla ilgili çarpıcı bir rapor yayımladı. Hazırlanan bilimsel analiz, aşırı sıcakların ve beraberinde getireceği zincirleme felaketlerin önümüzdeki 9 aylık süreçte yüz binlerce insanın yaşamına mal olabileceğini ortaya koyuyor.

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Tarihin en yakıcı hava olayı geliyor. Süper El Nino, yüz binlerce ölüme yol açabilir.

Tarihin en yakıcı hava olayı geliyor. Süper El Nino, yüz binlerce ölüme yol açabilir.

ABD'de yapılan bir araştırma, El Nino kaynaklı aşırı sıcakların ve bunun yol açtığı felaketlerin 9 ayda 451 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olabileceğini gözler önüne serdi.

Uzmanların değerlendirmelerine göre, deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla şekillenen El Nino iklim fenomeni, sadece sıcaklık artışıyla sınırlı kalmayacak. Raporda; kuraklık, kontrol edilemeyen dev orman yangınları ve su kaynaklarının hızla tükenmesi gibi doğrudan çevresel felaketlerin kapıda olduğu vurgulanıyor.

Bunun yanı sıra tarımsal üretimin sekteye uğramasıyla ortaya çıkacak gıda güvensizliği ve artan talep nedeniyle yükselen enerji fiyatları, iklim krizini küresel bir sosyal ve ekonomik krize dönüştürme potansiyeli taşıyor.

Ölümlerin en çok yaşanacağı bölgeler belli oldu.

Ölümlerin en çok yaşanacağı bölgeler belli oldu.

Araştırmanın en dikkat çekici detaylarından biri ise krizin takvimi ve coğrafi dağılımı oldu. Çalışmada, Haziran 2026 ile Şubat 2027 sonuna kadar olan 9 aylık kritik periyotta yaklaşık 451 bin kişinin aşırı sıcaklar ve ilişkili faktörler nedeniyle hayatını kaybedebileceğine işaret edildi.

Sıcaklık kaynaklı can kayıplarının doğrudan El Nino süreciyle bağlantılı olduğu belirtilirken, krizin faturasını yine altyapısı yetersiz ve düşük gelirli bölgeler ödeyecek. Rapora göre:

Sahra Altı ve Çevresi: Aşırı sıcaklara karşı en savunmasız alan olan Sahra Çölü çevresindeki bölgelerde ölüm sayısının 66 bin 800 ile zirve yapması bekleniyor.

Güney ve Güneydoğu Asya: Yoğun nüfusu ve yüksek nem oranıyla bilinen bu hat, Afrika'nın ardından en fazla can kaybının yaşanacağı ikinci hassas bölge olarak kayıtlara geçti.

El Nino nedir?

El Nino nedir?

Meteoroloji literatüründe El Nino; ekvatoral Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerindeki deniz yüzeyi sularının uzun süreli ve belirgin şekilde ısınmasıyla ortaya çıkan küresel bir atmosferik olay olarak tanımlanıyor. Okyanustaki bu ısınma, gezegen genelindeki rüzgar yönlerini, yağış rejimlerini ve sıcaklık dengesini altüst ederek Dünya'nın bir tarafında şiddetli kuraklıklara, diğer tarafında ise yıkıcı sel felaketlerine yol açabiliyor. Uzmanlar, yaklaşan dalganın etkilerini en aza indirmek adına küresel ölçekte acil tedbir alınması gerektiğinin altını çiziyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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