Süper El Nino Alarmı: 9 Ayda 451 Bin Kişi Hayatını Kaybedebilir!
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Dünya genelinde iklim krizinin etkileri gün geçtikçe daha belirgin hale gelirken, uzmanlardan küresel çapta büyük bir yıkıma yol açabilecek yeni bir uyarı geldi. Chicago Üniversitesi'nden araştırmacılar, önümüzdeki dönemde etkisini artırması beklenen El Nino hava olayıyla ilgili çarpıcı bir rapor yayımladı. Hazırlanan bilimsel analiz, aşırı sıcakların ve beraberinde getireceği zincirleme felaketlerin önümüzdeki 9 aylık süreçte yüz binlerce insanın yaşamına mal olabileceğini ortaya koyuyor.
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Tarihin en yakıcı hava olayı geliyor. Süper El Nino, yüz binlerce ölüme yol açabilir.
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Ölümlerin en çok yaşanacağı bölgeler belli oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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