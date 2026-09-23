Süper El Nino Alarmı: 9 Ayda 451 Bin Kişi Hayatını Kaybedebilir!

ABD'de yapılan bir araştırma, El Nino kaynaklı aşırı sıcakların ve bunun yol açtığı felaketlerin 9 ayda 451 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olabileceğini gözler önüne serdi.

Uzmanların değerlendirmelerine göre, deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla şekillenen El Nino iklim fenomeni, sadece sıcaklık artışıyla sınırlı kalmayacak. Raporda; kuraklık, kontrol edilemeyen dev orman yangınları ve su kaynaklarının hızla tükenmesi gibi doğrudan çevresel felaketlerin kapıda olduğu vurgulanıyor.

Bunun yanı sıra tarımsal üretimin sekteye uğramasıyla ortaya çıkacak gıda güvensizliği ve artan talep nedeniyle yükselen enerji fiyatları, iklim krizini küresel bir sosyal ve ekonomik krize dönüştürme potansiyeli taşıyor.