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2 Yıl Önce 'Bir Gün Kanseri Yendim Yazacağım' Demişti: Sözünü Tuttu, X Kullanıcıları Sevinçten Dört Köşe Oldu!

2 Yıl Önce 'Bir Gün Kanseri Yendim Yazacağım' Demişti: Sözünü Tuttu, X Kullanıcıları Sevinçten Dört Köşe Oldu!

Sosyal Medya kanser
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
23.09.2026 - 17:16
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Sosyal medyada 2 yıl önce paylaşılan tek cümlelik bir dilek, bugün binlerce kişiyi duygulandıran bir zafer haberine dönüştü. X kullanıcısı Yasemin, Eylül 2024'te 'Bir gün buraya kanseri yendim yazacağım' diye not düşmüştü. 22 Eylül 2026'da ise o sözü tuttu ve 'Tarihe not; kanseri yendim' paylaşımını yaptı.

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2 yıl önce yalnızca 672 kişinin gördüğü tweet, bugün yüz binlere ulaştı.

2 yıl önce yalnızca 672 kişinin gördüğü tweet, bugün yüz binlere ulaştı.

Hikâyenin başlangıcı 2 Eylül 2024 tarihine uzanıyor. Yasemin, o gün X hesabından kısa ama umut dolu bir cümle paylaştı: 'Bir gün buraya kanseri yendim yazacağım.'

Cümlenin sonuna küçük bir çiçek emojisi ekleyen genç kadının paylaşımı o dönem yalnızca 672 kez görüntülendi, pek dikkat çekmeden zaman tünelinde kayboldu.

Bu kısa cümle, zorlu bir sürecin başında kendine verilmiş bir söz gibiydi. O günlerde paylaşımı gören az sayıdaki kişi, bu satırların 2 yıl sonra nasıl bir karşılık bulacağını elbette bilemezdi.

Aradan yaklaşık 2 yıl geçti ve tablo tamamen değişti. Yasemin, 22 Eylül 2026 akşamı eski paylaşımının ekran görüntüsünü yeniden X'e taşıdı. Görselin üzerine bu kez yalnızca iki satır yazdı: 'Tarihe not; kanseri yendim.' Altına da o günün tarihini ekledi. 2 yıl önceki çiçek emojisi, yeni paylaşımda da yerini korudu.

Genç kadının paylaşımı şu şekildeydi:

Yasemin Adıyaman'ın mutlu haberi hiç tanımadığı, yüzünü görmediği X kullanıcıları tarafından sevinçle karşıladı. Yüzlerce kişi moral verdi. İşte o paylaşımlar!

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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