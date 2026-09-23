2 Yıl Önce 'Bir Gün Kanseri Yendim Yazacağım' Demişti: Sözünü Tuttu, X Kullanıcıları Sevinçten Dört Köşe Oldu!

Hikâyenin başlangıcı 2 Eylül 2024 tarihine uzanıyor. Yasemin, o gün X hesabından kısa ama umut dolu bir cümle paylaştı: 'Bir gün buraya kanseri yendim yazacağım.'

Cümlenin sonuna küçük bir çiçek emojisi ekleyen genç kadının paylaşımı o dönem yalnızca 672 kez görüntülendi, pek dikkat çekmeden zaman tünelinde kayboldu.

Bu kısa cümle, zorlu bir sürecin başında kendine verilmiş bir söz gibiydi. O günlerde paylaşımı gören az sayıdaki kişi, bu satırların 2 yıl sonra nasıl bir karşılık bulacağını elbette bilemezdi.

Aradan yaklaşık 2 yıl geçti ve tablo tamamen değişti. Yasemin, 22 Eylül 2026 akşamı eski paylaşımının ekran görüntüsünü yeniden X'e taşıdı. Görselin üzerine bu kez yalnızca iki satır yazdı: 'Tarihe not; kanseri yendim.' Altına da o günün tarihini ekledi. 2 yıl önceki çiçek emojisi, yeni paylaşımda da yerini korudu.