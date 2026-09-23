2 Yıl Önce 'Bir Gün Kanseri Yendim Yazacağım' Demişti: Sözünü Tuttu, X Kullanıcıları Sevinçten Dört Köşe Oldu!
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Sosyal medyada 2 yıl önce paylaşılan tek cümlelik bir dilek, bugün binlerce kişiyi duygulandıran bir zafer haberine dönüştü. X kullanıcısı Yasemin, Eylül 2024'te 'Bir gün buraya kanseri yendim yazacağım' diye not düşmüştü. 22 Eylül 2026'da ise o sözü tuttu ve 'Tarihe not; kanseri yendim' paylaşımını yaptı.
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2 yıl önce yalnızca 672 kişinin gördüğü tweet, bugün yüz binlere ulaştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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