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Alplerden Şehrimize: Bavyera Kültürünün Sonbahara Neşe Katan En Eğlenceli 6 Geleneksel Ritüeli

Alplerden Şehrimize: Bavyera Kültürünün Sonbahara Neşe Katan En Eğlenceli 6 Geleneksel Ritüeli

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Onedio Content - Onedio Editörü
23.09.2026 - 17:14
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Sonbahar geldiğinde içimizi ezberden kaplayan tatlı melankoliyi bir kenara bırakıyoruz! Çünkü dünyanın bazı yerlerinde sonbahar hüznün değil, coşkunun, müziğin ve bir arada olmanın karşılığı. Bizde de neden olmasın? Bavyera'nın yüzyıllardır süren festival kültüründen ilham alan bu benzersiz enerji, şehrin en büyük sonbahar kutlamasına dönüştü. Alplerin eteklerinden kopup gelen ve panayır ruhuyla şekillenen bu eğlence anlayışındaki ritüellere birlikte bakalım!

1. "Sen yabancı değilsin" dedirten uzun masalar

1. "Sen yabancı değilsin" dedirten uzun masalar

Bavyera kültürünün en güzel yanlarından biri kesinlikle bireyselliği ortadan kaldırmasıdır. Küçücük masalara sıkışmak yerine, herkes kilometrelerce uzuyormuş gibi görünen devasa ahşap masalarda yan yana oturur. Uzun masaların etrafında buluşan kalabalıklar, daha önce hiç tanışmadıkları insanlarla aynı masada buluşur, sohbet eder ve anı paylaşır. Bir anda yanınızdaki kişiyle en yakın arkadaş olmanız işten bile değildir!

2. Geleneksel lezzetlerle kurulan görkemli ziyafetler

2. Geleneksel lezzetlerle kurulan görkemli ziyafetler

Bu kültürün en can alıcı noktalarından biri tabii ki mideye hitap etmesi! Geleneksel lezzetler festival deneyiminin olmazsa olmazıdır. Kafanız kadar büyük, sıcacık ve üzeri bol tuzlu pretzel'ler (simit krakerler), hardala batırmalık nefis sosisler ve etraftaki lokal market alanlarından yükselen tarçınlı, kavrulmuş badem kokuları... Diyetlere kısa süreliğine mola vermek için harika bir bahane!

3. İçindeki çocuğu uyandıran panayır ruhu ve mini lunaparklar

3. İçindeki çocuğu uyandıran panayır ruhu ve mini lunaparklar

Burada eğlence sadece yetişkinlere değil! Bavyera festivalleri, rengarenk ışıklarıyla geceyi aydınlatan mini lunaparklardan ve heyecan verici interaktif alanlardan oluşur. Çarpışan arabalar, atlıkarıncalar ve atış poligonları arasında gezerken içinizdeki çocuğu da serbest bırakmanın tadını çıkarırsınız.

4. Kıyasıya rekabetin olduğu geleneksel oyunlar ve yarışmalar

4. Kıyasıya rekabetin olduğu geleneksel oyunlar ve yarışmalar

Oturmak yok! Bu ritüellerin temelinde hareket ve gülmek var. Halat çekme, çekiçle güç denemesi veya devasa bardakları taşıma gibi geleneksel oyunlar ve yarışmalar, festival alanını adeta bir olimpiyat köyüne çevirir. Eğlencenin dibine vururken sürpriz deneyimlerle rekabetin en komik hallerine şahit olursunuz.

5. Neşesiyle büyüleyen rengarenk kortejler

5. Neşesiyle büyüleyen rengarenk kortejler

Eğlencenin başladığını haber veren en ikonik an, müzik eşliğinde alana giriş yapan kortejlerdir. Geleneksel Lederhosen ve Dirndl kıyafetleri içindeki neşeli insanlar, devasa maskotlar ve bando takımları, festivalin enerjisini bir anda zirveye taşır. Korteje alkışlarla eşlik ederken ritme kapılmamak imkansızdır.

6. Doğanın içinde gün boyu süren müzik ve dans

6. Doğanın içinde gün boyu süren müzik ve dans

Eğer bir Bavyera ritüelinden bahsediyorsak, müzik asla durmaz! Doğanın içinde kurulan festival alanında gün boyu süren konserler, bu coşkulu buluşmanın kalbini oluşturur. Gündüz sakin ritimlerle çimlerin üzerinde uzanırken, hava karardığında ritim hızlanır ve kalabalıklar o uzun masaların etrafında dans etmeye başlar.

Ve İstanbul 26-27 Eylül'de Bayvera etkisine giriyor!

Ve İstanbul 26-27 Eylül'de Bayvera etkisine giriyor!

Sonbaharın en coşkulu hafta sonlarından biri, müziğin, lezzetin ve paylaşımın etrafında şekillenerek İstanbul'u iki günlüğüne bambaşka bir atmosfere taşıyor! Siz de bu ikonik ruhu yaşamak ve aynı masada buluşan binlerce kişiye katılmak için 26 ve 27 Eylül'de hazır olun. Bayvera kültürünün en eğlenceli yanları İstanbul Oktoberfest'te yaşanacak. Biletler satışta!

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