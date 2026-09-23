Alplerden Şehrimize: Bavyera Kültürünün Sonbahara Neşe Katan En Eğlenceli 6 Geleneksel Ritüeli

Sonbahar geldiğinde içimizi ezberden kaplayan tatlı melankoliyi bir kenara bırakıyoruz! Çünkü dünyanın bazı yerlerinde sonbahar hüznün değil, coşkunun, müziğin ve bir arada olmanın karşılığı. Bizde de neden olmasın? Bavyera'nın yüzyıllardır süren festival kültüründen ilham alan bu benzersiz enerji, şehrin en büyük sonbahar kutlamasına dönüştü. Alplerin eteklerinden kopup gelen ve panayır ruhuyla şekillenen bu eğlence anlayışındaki ritüellere birlikte bakalım!