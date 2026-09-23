Alplerden Şehrimize: Bavyera Kültürünün Sonbahara Neşe Katan En Eğlenceli 6 Geleneksel Ritüeli
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Sonbahar geldiğinde içimizi ezberden kaplayan tatlı melankoliyi bir kenara bırakıyoruz! Çünkü dünyanın bazı yerlerinde sonbahar hüznün değil, coşkunun, müziğin ve bir arada olmanın karşılığı. Bizde de neden olmasın? Bavyera'nın yüzyıllardır süren festival kültüründen ilham alan bu benzersiz enerji, şehrin en büyük sonbahar kutlamasına dönüştü. Alplerin eteklerinden kopup gelen ve panayır ruhuyla şekillenen bu eğlence anlayışındaki ritüellere birlikte bakalım!
1. "Sen yabancı değilsin" dedirten uzun masalar
2. Geleneksel lezzetlerle kurulan görkemli ziyafetler
3. İçindeki çocuğu uyandıran panayır ruhu ve mini lunaparklar
4. Kıyasıya rekabetin olduğu geleneksel oyunlar ve yarışmalar
5. Neşesiyle büyüleyen rengarenk kortejler
6. Doğanın içinde gün boyu süren müzik ve dans
Ve İstanbul 26-27 Eylül'de Bayvera etkisine giriyor!
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