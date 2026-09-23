Alzheimer Neden Kadınlarda Daha Sık Görülüyor? Stanford Uzmanları Olası Nedenleri Açıkladı
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Alzheimer özellikle ileri yaşlarda daha sık görülüyor ancak hastalığın kadınları neden daha fazla etkilediği uzun zamandır araştırılıyor. ABD’de Alzheimer ile yaşayan her üç kişiden yaklaşık ikisinin kadın olması da bu soruyu daha önemli hale getiriyor. Stanford Medicine uzmanları konuya dair araştırma yaptı ve bunun tek bir nedeni olmadığını anladı. Kadınların erkeklerden daha uzun yaşaması, genetik özellikler ve menopozla birlikte yaşanan hormonal değişimler araştırılan başlıca etkenler arasında. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Stanford Medicine
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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