Alzheimer Neden Kadınlarda Daha Sık Görülüyor? Stanford Uzmanları Olası Nedenleri Açıkladı

İlk bakışta kadınların Alzheimer’a biyolojik olarak çok daha yatkın olduğu düşünülebilir ancak uzmanlar tabloya daha temkinli yaklaşıyor. Alzheimer riski özellikle 70’li ve 80’li yaşlardan sonra belirgin biçimde yükseliyor. Kadınların ortalama olarak erkeklerden daha uzun yaşaması da onları hastalığın en sık görüldüğü ileri yaş gruplarında sayıca daha fazla hale getiriyor.

Stanford Medicine’dan nörolog Victor Henderson’a göre kadın ve erkek Alzheimer hastalarının sayısı arasındaki farkın önemli bölümü yaşam süresiyle açıklanabiliyor. Ancak yaş faktörü hesaba katıldığında bile kadınlarda bir miktar daha yüksek risk görülebildiğine ilişkin araştırmalar bulunuyor. Yani uzun yaşam tabloyu büyük ölçüde açıklasa da bütün soruların yanıtı değil.