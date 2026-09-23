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Alzheimer Neden Kadınlarda Daha Sık Görülüyor? Stanford Uzmanları Olası Nedenleri Açıkladı

Alzheimer Neden Kadınlarda Daha Sık Görülüyor? Stanford Uzmanları Olası Nedenleri Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 17:20
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Alzheimer özellikle ileri yaşlarda daha sık görülüyor ancak hastalığın kadınları neden daha fazla etkilediği uzun zamandır araştırılıyor. ABD’de Alzheimer ile yaşayan her üç kişiden yaklaşık ikisinin kadın olması da bu soruyu daha önemli hale getiriyor. Stanford Medicine uzmanları konuya dair araştırma yaptı ve bunun tek bir nedeni olmadığını anladı. Kadınların erkeklerden daha uzun yaşaması, genetik özellikler ve menopozla birlikte yaşanan hormonal değişimler araştırılan başlıca etkenler arasında. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Stanford Medicine

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Kadınların Daha Uzun Yaşaması En Önemli Açıklamalardan Biri

Kadınların Daha Uzun Yaşaması En Önemli Açıklamalardan Biri

İlk bakışta kadınların Alzheimer’a biyolojik olarak çok daha yatkın olduğu düşünülebilir ancak uzmanlar tabloya daha temkinli yaklaşıyor. Alzheimer riski özellikle 70’li ve 80’li yaşlardan sonra belirgin biçimde yükseliyor. Kadınların ortalama olarak erkeklerden daha uzun yaşaması da onları hastalığın en sık görüldüğü ileri yaş gruplarında sayıca daha fazla hale getiriyor.

Stanford Medicine’dan nörolog Victor Henderson’a göre kadın ve erkek Alzheimer hastalarının sayısı arasındaki farkın önemli bölümü yaşam süresiyle açıklanabiliyor. Ancak yaş faktörü hesaba katıldığında bile kadınlarda bir miktar daha yüksek risk görülebildiğine ilişkin araştırmalar bulunuyor. Yani uzun yaşam tabloyu büyük ölçüde açıklasa da bütün soruların yanıtı değil.

APOE4 Geni Kadınlarda Daha Farklı Bir Etki Yaratabiliyor

APOE4 Geni Kadınlarda Daha Farklı Bir Etki Yaratabiliyor

Araştırmacıların üzerinde durduğu bir diğer başlık genetik. Geç yaşta ortaya çıkan Alzheimer için bilinen en güçlü genetik risk faktörlerinden biri APOE4 adı verilen gen varyantı. Stanford araştırmacılarının daha önce yaptığı çalışmalarda bu varyantın demans riskindeki etkisinin kadınlarda erkeklere kıyasla daha güçlü olabileceği görüldü.

Uzmanlar bunun nedenini kesin olarak açıklayabilmiş değil. Araştırılan ihtimallerden biri ise APOE geninin yakınındaki bazı bölgeler ile östrojen arasındaki olası ilişki. Ancak bu bağlantının nasıl çalıştığını ve hastalık riskini ne ölçüde değiştirdiğini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Menopoz ve Östrojen Bağlantısı Hâlâ Araştırılıyor

Menopoz ve Östrojen Bağlantısı Hâlâ Araştırılıyor

Kadınlarda Alzheimer araştırmalarının önemli başlıklarından biri de menopoz. Menopozla birlikte östrojen seviyesinin belirgin biçimde düşmesi, beynin bu hormona duyarlı bölgeleri nedeniyle uzun süredir bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Alzheimer’la bağlantılı bazı beyin değişikliklerinin de benzer yaşlarda başlayabilmesi, iki süreç arasında ilişki olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor.

Fakat Stanford uzmanları burada kesin bir sonuca varmak için henüz erken olduğunu özellikle vurguluyor. Menopozda kullanılan hormon tedavilerinin Alzheimer’dan koruduğunu söylemek için yeterli kanıt bulunmadığı gibi, mevcut araştırmalar hormon tedavisinin yalnızca demans riskini azaltmak amacıyla kullanılmasını da desteklemiyor. Bu nedenle kişisel tedavi kararlarının doktor değerlendirmesiyle verilmesi gerekiyor.

Yaşam Tarzı da Kadın ve Erkeklerde Farklı Sonuçlar Doğurabilir

Yaşam Tarzı da Kadın ve Erkeklerde Farklı Sonuçlar Doğurabilir

Genetik ve hormonların dışında değiştirilebilir risk faktörleri de Alzheimer araştırmalarının önemli bir parçası. Düzenli hareket etmek, tansiyonu kontrol altında tutmak, yeterli uyumak, sigara kullanmamak ve sosyal açıdan aktif kalmak hem kadınlar hem de erkekler için öneriliyor.

Ancak kadın ve erkeklerin çalışma hayatı, beslenme düzeni, fiziksel aktivite düzeyi ve çevresel etkenlere maruz kalma biçimleri farklılaşabildiği için aynı risk faktörlerinin etkisi de herkeste aynı olmayabilir. Stanford uzmanları, kadınlarda görülen yüksek Alzheimer oranlarının yalnızca biyolojik farklılıklarla açıklanamayacağını; yaşam koşullarının da bu tabloda pay sahibi olabileceğini belirtiyor. 

“Alzheimer neden kadınlarda daha fazla görülüyor?” sorusunun bugün için hala tek bir yanıtı yok. Daha uzun yaşam süresi mevcut farkın en önemli bölümünü açıklarken APOE4 gibi genetik faktörler, hormonal değişimler ve yaşam tarzı da araştırılmaya devam ediyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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