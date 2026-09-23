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Paket Servis ve Gel Al Fiyatları Neden Farklı? Paket Servis Bir Yemeğin Fiyatını Nasıl Etkiliyor?

etiket Paket Servis ve Gel Al Fiyatları Neden Farklı? Paket Servis Bir Yemeğin Fiyatını Nasıl Etkiliyor?

Özge
Özge - Onedio Üyesi
23.09.2026 - 17:01
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Yemek siparişi verirken karşımıza çıkan 'paket servis' ve 'gel al' fiyatları arasında ciddi farklılıklar olabiliyor. Bir restorana gidip yemeği kendin almakla, doğrudan eve sipariş vermek ayrı değerlendiriliyor. Bir tarafta ücrete ulaşım maliyetleri eklendiğinden ödenen ücret de daha farklı oluyor.

Peki verdiğiniz bir sipariş elinize ulaşana kadar hangi aşamalarda fiyat değişikliğine uğruyor?

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Paket servis maliyetlerinde birden fazla faktör etkili.

İnternetten paket servis siparişi verirken ürünün yanında ek hizmet satın almış oluyorsunuz. Bu hizmette yemek hazırlığının dışında ürünü paketleme, sipariş sistemine işleme ve teslimat gibi bir dizi ek aşama devreye giriyor. Hal böyle olunca ortaya çıkan fiyat da ürünün klasik restoran fiyatından veya gel al siparişlerde sunulan ücretlerden farklı oluyor. Her ara kademede orijinal fiyatın üzerine ek masraf ekleniyor.

Paketleme de fiyatın bir parçası.

Paket servisin ana gider kalemlerinden birini adı üstüne paketleme sistemi oluşturuyor. Bir yemeği tabağa koyup servis etmekle onu karton kutu, plastik kap veya poşet içine aktarmak arasında bazen dağlar kadar fark oluyor. Eğer ürünü sıcak tutmak için paket kalitesinin yüksek olması gerekiyorsa bu durum da doğrudan fiyatı etkiliyor. Aslında gel al siparişte de paket servis seçeneğinde de bu gider kalemi fiyata benzer şekilde yansıyor.

Kurye maliyetleri fiyatı yukarı çekiyor.

Gel al ve paket servis seçenekleri arasındaki fiyat farkının en temel sebeplerinden biri, kurye faktörü. Gel al seçeneğinde ürünü restorandan alan kişi, aynı zamanda siparişi veren kişi olduğundan aradaki kurye masrafları bu fiyatlamaya dahil edilmiyor. Ancak paket serviste bu faktör doğrudan devreye giriyor. Eğer restoran kendi kuryesine sahipse personel ücreti, sigorta, araç bakım masrafları da fiyata eklenebiliyor. Platform üzerinden kurye temin edilen durumlarda ise bu hizmet bedelini müşteri ödemiş oluyor. Yani her iki durumda da gel al fiyatı daha ekonomik bir seçeneğe dönüşüyor.

Platformlar arasında komisyon farkı var.

Online sipariş verirken aynı restoranın birden fazla platformda yer alması şaşırtıcı bir durum değil. En geniş kitleye ulaşarak kazancını artırmak isteyen restoranlar çoklu platform sistemine dahil oluyor. Ancak bu durumda menüdeki ürünlerdeki kar marjını korumak için fiyatlara komisyon bedeli ekliyor. Yapılan anlaşmaya bağlı olarak bu ek ücret de platformdan platforma fark edebiliyor. Süreç ise paket servis ücretlerinin daha pahalı olmasıyla sonuçlanıyor.

Yolda dökülen ürünler fiyatı etkiliyor.

Bir restorana gidip ürünü kendiniz aldığınızda artık o ürün firma sorumluluğundan çıkmış oluyor. Bu saatten sonra ürünün yolda dökülmesi ya da eve gidene kadar soğuması, tamamen sizin kontrolünüze giriyor. Ancak paket servis söz konusu olduğunda bu tür sorunlar size iade hakkı kazandırıyor. Dolayısıyla firma paket servis fiyatına bu olası risklerden doğacak kayıpları ekliyor ve zararı dengelemek için gel al seçeneğindekinden daha yüksek bir fiyat politikası uyguluyor.

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Kampanyalar fiyatı karmaşık hâle getiriyor.

Online siparişlerdeki “%20 indirim” ve “100 TL kupon” gibi kampanyalar paket siparişini bazen avantajlı hâle getiriyor. Ancak burada ödeme ekranına geçince kurye masrafı ve komisyon bedeli gibi ek tutarlar fiyatlamaya girebiliyor. Bu nedenle kupon kullanımında da her zaman karşılaştırmayı genel toplam üzerinden yapmak gerekiyor.

Aynı üründe bile fiyatlar değişebiliyor.

Restoranlar genellikle satış yaptıkları kanalların maliyetlerini ayrı ayrı hesaplayarak farklı menü fiyatları oluşturmayı tercih ediyor. Bu da restorandaki masa servisi ve gel al seçeneği ile üçüncü parti sipariş platformları ve restoranın kendi sipariş hattı arasında fiyat farklılıklarına yol açabiliyor. Bu nedenle bir pizza restoranının kendi sipariş hattında daha düşük fiyattan satışa çıkabiliyor veya gel al hizmetiyle daha ekonomik hâle getirilebiliyor.

Gel al fiyatları genelde ekonomik oluyor.

Gel al siparişlerindeki en önemli avantaj teslimat aşamasının ortadan kalkması ve bu aşamadan doğan masrafların ücretten çıkartılması. Bu sistemde yemeği hala restoran hazırlıyor ancak kurye, araç veya teslimat süresi gibi giderler devre dışı kalıyor. Bunun sonucunda online sipariş verirken yapacağınız 'gel al' ve 'adresime getir' seçenekleri arasında bazen ciddi fiyat farkları oluşabiliyor.

Karşılaştırma yaparak en ekonomik seçeneği bulmak mümkün.

Sipariş verirken yapılan hesaplamada fiyatlar dönem dönem değişiyor ve kullanıcı alışkanlıklarına bağlı olarak kişisel kuponlar ya da ek fırsatlar devreye girebiliyor. Bu nedenle bir ürünün fiyatını karşılaştırırken birden fazla parametreyi denkleme sokmak gerekiyor. Paket serviste teslimat bedellerini ve varsa indirimleri, gel al seçeneğinde ise kampanyaları ve minimum sipariş şartlarını birlikte değerlendirmek gerekiyor.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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