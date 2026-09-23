Paket Servis ve Gel Al Fiyatları Neden Farklı? Paket Servis Bir Yemeğin Fiyatını Nasıl Etkiliyor?
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Yemek siparişi verirken karşımıza çıkan 'paket servis' ve 'gel al' fiyatları arasında ciddi farklılıklar olabiliyor. Bir restorana gidip yemeği kendin almakla, doğrudan eve sipariş vermek ayrı değerlendiriliyor. Bir tarafta ücrete ulaşım maliyetleri eklendiğinden ödenen ücret de daha farklı oluyor.
Peki verdiğiniz bir sipariş elinize ulaşana kadar hangi aşamalarda fiyat değişikliğine uğruyor?
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Paket servis maliyetlerinde birden fazla faktör etkili.
Paketleme de fiyatın bir parçası.
Kurye maliyetleri fiyatı yukarı çekiyor.
Platformlar arasında komisyon farkı var.
Yolda dökülen ürünler fiyatı etkiliyor.
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Kampanyalar fiyatı karmaşık hâle getiriyor.
Aynı üründe bile fiyatlar değişebiliyor.
Gel al fiyatları genelde ekonomik oluyor.
Karşılaştırma yaparak en ekonomik seçeneği bulmak mümkün.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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