Paket Servis ve Gel Al Fiyatları Neden Farklı? Paket Servis Bir Yemeğin Fiyatını Nasıl Etkiliyor?

Yemek siparişi verirken karşımıza çıkan 'paket servis' ve 'gel al' fiyatları arasında ciddi farklılıklar olabiliyor. Bir restorana gidip yemeği kendin almakla, doğrudan eve sipariş vermek ayrı değerlendiriliyor. Bir tarafta ücrete ulaşım maliyetleri eklendiğinden ödenen ücret de daha farklı oluyor.

Peki verdiğiniz bir sipariş elinize ulaşana kadar hangi aşamalarda fiyat değişikliğine uğruyor?