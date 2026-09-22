Bu Şehirlerden Hangilerinde Öğrenci Nüfusu Diğerlerine Göre Daha Fazla?

Üniversite denince aklına hemen Eskişehir ya da İstanbul geliyor olabilir ama rakamlar bazen bildiğimizi sandığımız şeyleri fena halde ters köşe yapıyor. Bakalım hangi şehirde öğrenci nüfusunun daha fazla olduğunu gerçekten biliyor musun?

Hazırsan şehirleri karşı karşıya getiriyoruz!👇🏻