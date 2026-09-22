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Bu Şehirlerden Hangilerinde Öğrenci Nüfusu Diğerlerine Göre Daha Fazla?

etiket Bu Şehirlerden Hangilerinde Öğrenci Nüfusu Diğerlerine Göre Daha Fazla?

onedio.mimi - Onedio Editörü
22.09.2026 - 15:01
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Üniversite denince aklına hemen Eskişehir ya da İstanbul geliyor olabilir ama rakamlar bazen bildiğimizi sandığımız şeyleri fena halde ters köşe yapıyor. Bakalım hangi şehirde öğrenci nüfusunun daha fazla olduğunu gerçekten biliyor musun? 

Hazırsan şehirleri karşı karşıya getiriyoruz!👇🏻

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1. Öğrenci nüfusu deyince akla gelen şehirler çok ama bakalım sayılar ne diyor! Hangisinde üniversite öğrencisi daha fazla?

2. Peki bu üç büyük şehirden hangisi öğrenci sayısında diğer ikisini geride bırakıyor?

3. Sırada üç öğrenci şehri var! Hangisinde öğrenci sayısı daha fazla?

4. Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bu üç şehirden hangisi zirvede?

5. Bu üç şehirden hangisinde sayı daha yüksek?

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6. Bursa, Samsun ve Adana'yı öğrenci sayısına göre yarıştırıyoruz. Kazanan kim?

7. Bu üç şehirden hangisinin öğrenci nüfusu daha fazla?

8. “Tam bir öğrenci şehri!" dediğimiz Eskişehir bakalım bu karşılaşmayı kazanabilecek mi?

9. Birbirine oldukça yakın iki şehir de var! Hangisinde öğrenci sayısı daha fazla?

10. Son soruda Doğu Anadolu'dan Karadeniz'e uzanıyoruz. Hangisinde üniversite öğrencisi daha fazla?

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Onedio Editörü
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