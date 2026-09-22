Spor Kulüplerinin Bilet Satışları Dışında Para Kazandığı 10 Alan
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Profesyonel spor kulüpleri, yalnızca maç günü bilet satışlarına bağımlı kalmayarak finansal sürdürülebilirliklerini sağlamak için çok çeşitli gelir kanalları geliştirirler.
İşte spor kulüplerinin bilet satışları dışında en çok para kazandığı 10 temel alan:
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1. Yayın Hakları Gelirleri
2. Sponsorluk ve Reklam
3. Resmi Mağazacılık ve Lisanslı Ürünler
4. Oyuncu Geliştirme ve Transferler
5. Stadyumların Çok Amaçlı Kullanımı
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6. Dijital Medya ve Yeni Nesil Gelirler
7. Turnuva ve Başarı Primleri
8. Üyelik Aidatları ve Sadakat Programları
9. Marka Lisanslama ve İş Ortaklıkları
10. Sezon Öncesi Hazırlık Kampları ve Turneler
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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